Малафеев: «Дзюба, скажем так, стал для многих героем чемпионата мира». Ранее Дзюба рассказал о конфликте с Малафеевым

Заместитель спортивного директора петербургского футбольного клуба "Зенит" Вячеслав Малафеев, о конфликте с которым ранее рассказал нападающий Артем Дзюба, оценил выступление форварда в 2018 году.

Отвечая на вопрос «Р-Спорт»: «Кто для вас был лучшим игроком уходящего года?», Малафеев сначала отметил Дениса Черышева, потом Далера Кузяева и Игоря Акинфеева и лишь после этого вспомнил про Дзюбу.

«Также, безусловно, мы можем отметить Артема Дзюбу, который, скажем так, стал для многих героем чемпионата мира. В принципе, другие игроки тоже выступили на высоком уровне», – подчеркнул Малафеев.

Также заместитель спортивного директора назвал Дзюбу в числе игроков, обладающих «определёнными лидерскими качествами», благодаря которым «Зенит» ушел на зимний перерыв на первом месте в чемпионате Российской премьер-лиги.

Ранее Дзюба в одном из интервью рассказал о серьезном конфликте с Малафеевым. По словам футболиста, Вячеслав был категорически против его ухода в начале 2018 года в аренду, когда Артем потерял место в основном составе «Зенита». «Малафеев не раз пытался меня спровоцировать, разговаривал просто омерзительно», – отмечал Дзюба.