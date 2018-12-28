Спасатели посетили баню мужского монастыря в Стрельне

Справка:

Свято-Троицкая Сергиева Приморская пустынь основана в 1734 году. В 1919 году монастырь закрыли, часть братии отправили в ссылку. За время существования СССР на территории обители располагалась детская трудовая колония, Ленинградская специальная средняя школа милиции. Наибольшие потери монастырские храмы и кладбище понесли в 1960-е годы. Пустынь была вновь открыта в 1993 году, когда приняли приказ о её поэтапном возвращении церкви.