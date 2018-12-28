Восемь детей госпитализированы после ДТП на Алтае. Виновник – без прав. Бастрыкин забрал дело в СК

Десять человек – восемь несовершеннолетних и двое взрослых – были доставлены в больницы после ДТП в Зональном районе Алтайского края.

Как сообщает краевое ГУ МВД, ночью 28 декабря у села Шубенка столкнулись ВАЗ под управлением 30-летнего водителя и микроавтобус «Тойота», который вёл 35-летний мужчина. От удара микроавтобус опрокинулся.

По предварительным данным, в ВАЗе находились водитель и четыре пассажира, а в «Тойоте» – водитель и семь пассажиров.

По информации местного телеканала «Катунь 24», водитель ВАЗ-21063 не пропустил Toyota Noah, выезжая с второстепенной дороги со стороны села Шубенка.

Шесть человек (один взрослый и пять детей) госпитализированы с травмами средней тяжести. Четверо получили лёгкие травмы и в госпитализации не нуждаются, но будут находиться в больницах, пока их не заберут родственники.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил незамедлительно возбудить уголовное дело по факту ДТП. Дальнейшее его расследование поручено Главному следственному управлению СК России, сообщается на сайте СК.

Как пишет «Алтапресс», водитель «Жигулей» был ранее привлечён к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде – на момент ДТП прав у него не было.