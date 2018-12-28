Минкульт объявил новый конкурс на ремонт Интендантских складов

Северо-Западная дирекция по строительству и реставрации, которая является официальным представителем Министерства культуры, объявила конкурс с ограниченным участием на продолжение ремонта Интендантских складов на ул. Глинки, 2. Ранее сменилось несколько подрядчиков, а помещения консерватории, которая туда переехала, отсырели.

Информация о конкурсе опубликована на сайте госзакупок 28 декабря. Полностью название лота звучит как "капитальный ремонт и реставрация недвижимого имущества по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Глинки, д. 2, литера А, литера Б, литера К (продолжение работ (5 этаж) и другие сопутствующие работы)". Итоги подведут 7 марта, начальная стоимость контракта – 78,5 млн рублей. Согласно техзаданию, закончить работы надо к 16 декабря 2019 года. Речь идет об устройстве лестниц и перекрытий, отделке помещений, установке окон и дверей, инженерных сетей, реставрационных работах и других.

Напомним, летом 2014 года было решено, что консерватория переедет на время ремонта из своего основного здания в соседнее, на ул. Глинки, 2. Перед этим часть Интендантских складов для новоселов отремонтировал Ремстройфасад за 480 млн рублей. Когда въехали студенты и преподаватели, встал вопрос о продолжении работ — контракт на 900 млн рублей в начале октября 2015 года выиграла та же компания. В апреле 2017 года контракт расторгли.

После этого Северо-Западная дирекция Минкульта объявляла несколько конкурсов на завершение ремонта, и с третьего раза нашли подрядчика за 262 млн – «Капитал Стройиндустрию». При этом дирекция судилась с "Ремстройфасадом", а по факту мошеннического хищения средств при ремонте Интендантских складов было возбуждено дело. Позднее стало известно, что та часть помещения, куда переехала консерватория, отсырела, а сотрудников учреждения массово сокращали из-за недостатка площадей. В конце ноября стало известно, что экс-глава отдела технического надзора по инженерным системам Северо-Западной дирекции Владимир Крайнов оштрафован за приемку фактически невыполненных работ в историческом здании Интендантских складов.