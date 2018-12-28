Мосгорсуд не будет рассматривать кассационную жалобу на приговор Никиты Белых. Защита экс-губернатора: Это было ожидаемо

Президиум Мосгорсуда отказал в рассмотрении кассационной жалобы на приговор экс-губернатору Кировской области Никите Белых, осуждённому на 8 лет за получение взятки. Адвокат бывшего чиновника Андрей Грохотов заявил «Фонтанке» 28 декабря, что решение было ожидаемым.

«Это было ожидаемо, но руки опускать мы не собираемся. Следующим шагом будет подача кассации в Верховный суд РФ», – сказал Грохотов, который находится сейчас в Рязанской колонии в селе Клекотки, где отбывает наказание Никита Белых.

Защита Белых в конце ноября обратилась в Мосгорсуд с кассационной жалобой на приговор Пресненского суда. В ней выражалось несогласие с решениями судьи, адвокат просил отменить их.

Пресненский суд Москвы в феврале 2018 года приговорил бывшего губернатора Кировской области к восьми годам заключения, Мосгорсуд при рассмотрении апелляции снизил дополнительное наказание – штраф – со 100 млн до 48 млн рублей.

В колонии бывший чиновник работает библиотекарем, пытается разнообразить досуг других заключённых и пишет колонку в издании супруги Екатерины Белых, с которой они поженились в СИЗО «Лефортово».