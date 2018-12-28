Сирийцы и курды объединились у турецких границ. Турция анонсировала военную операцию

Сирийская правительственная армия, которая заняла важный форпост к западу от реки Евфрат, достигла соглашения о вводе войск на север Сирии с курдскими повстанцами, которых Анкара считает террористами.

Курдские вооруженные формирования приветствовали вход сирийцев в стратегически важный город Манбидж, который ранее между собой пытались поделить США и Турция. Сотрудничество сирийцев и курдов направлено на создание «преграды на пути Турции». Об этом 28 декабря телеканалу Al Mayadeen рассказал представитель автономной курдской администрации Джейхан Ахмед.

Сирийская армия согласилась помочь курдам.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал военную операцию «против террористов» на территории соседней арабской республики.

Манбидж, находящийся в 25 км от турецкой границы, был освобожден от сил запрещенной во многих странах, включая Россию, террористической организации ИГИЛ в 2016 году. Долгое время до июня 2018 года США и Турция не могли согласовать вывод курдских вооруженных формирований. Турция считает курдский Демократический союз террористами. Таким образом, Манбидж стал единственным крупным городом к западу от Евфрата, который не находился полностью под турецким контролем. 28 декабря сирийская армия заняла Манбидж.