Арест пошел на пользу. Суд приговорил Дмитрия Михальченко к освобождению

Басманный суд лояльно оценил теневой импорт элитных напитков для ресторанной группы Дмитрия Михальченко. Бизнесмену назначили срок, почти полностью поглощенный временем ареста.

Дмитрий Михальченко во время оглашения приговора в Басманном районном суде//Эмин Джафаров/Коммерсантъ

Михальченко приговорен к 4 годам 7 месяцам колонии общего режима. Решение Басманного суда снизить квалификацию преступления существенно облегчило экс-миллиардеру жизнь. Он попал под арифметическую новеллу Госдумы и скоро может выйти на свободу.

Михальченко обвинялся по части 3 статьи 200.2 УК – «Контрабанда алкоголя организованной группой». Она предусматривает санкцию до 12 лет лишения свободы, преступление относится к особо тяжким.

Судья Елена Ленская не согласилась со следствием и прокуратурой. Группу, организованную Михальченко, в бывшем полицейском Коревском и сомелье Мищенко она не разглядела, переквалифицировала преступление на часть 2 (контрабанду по предварительному сговору) и тем самым снизила категорию преступления до тяжкого.

По уголовному закону, за особо тяжкие преступления осужденные отправляются в колонии строгого режима, за тяжкие – общего. С июля 2018 года действуют инициированные Госдумой поправки в статью 72 УК – «Исчисление сроков наказания». В частности, таким, как Михальченко, время содержания под стражей до вступления приговора в законную силу засчитывается в срок наказания из расчета один день за полтора. Предпринимателя арестовали 30 марта 2016 года, в «Лефортово» он пробыл 33 месяца, а в пересчете по новым правилам – почти пятьдесят, то есть больше четырех лет. Приговор может быть обжалован, и пока Мосгорсуд не рассмотрит дело, каждый день следующий тоже будет засчитан за полтора.

Адвокат Алексей Кирсанов, представляющий интересы Михальченко, сообщил «Фонтанке», что на данный момент принято решение не подавать апелляционную жалобу.

«Будем обсуждать, – уточнил защитник. – Приговором удовлетворены. Мы долго убеждали суд, что никакой организованной группы в деле нет по определению. Мы считаем сегодняшнее решение нашей маленькой победой».

Предприниматель изначально признавал вину в контрабанде и категорически отрицал участие в организованной группе, но перед прениями отказался от прежних показаний и сообщил, что считает себя целиком невиновным и просит вынести оправдательный приговор. Впрочем, он отмечал, что если Басманный суд сочтет его причастным к преступлению, то наказание он понести готов.

Апелляционное представление на приговор наверняка подаст Генпрокуратура. В прениях она требовала для Михальченко десять лет колонии и видела его в колонии строгого режима.

Правая рука бывшего владельца холдинга «Форум» и бенефициара порта «Бронка» Борис Коревский получил пять лет, к нему применена та же формула, подтвердил адвокат Игорь Решетников. Его клиент признан виновным в контрабанде и мошенническом хищении 40 тысяч долларов. Как установил суд, Коревский взял деньги у совладельца компании «Контрейл Северо-Запад» Анатолия Киндзерского якобы для подкупа таможенников, чтобы вызволить задержанную партию алкоголя. Ранее Киндзерский заключил сделку со следствием и получил условный срок за соучастие в контрабанде. Груз для ресторанной группы Михальченко оформлялся на «Контрейл Северо-Запад».

Сомелье Алексей Мищенко, которому Генпрокуратура запрашивала реальный срок, получил три года условно. Его вина заключалась в поездках по Европе и покупке элитного алкоголя, который потом переправлялся из Гамбурга в Петербург под видом строительного герметика.

Приговору вряд ли рады в Следственном комитете. Михальченко предъявлено еще одно обвинение, в организации преступного сообщества, якобы созданного для систематических хищений бюджетных средств по контрактам ФСО, в том числе на реконструкцию президентской резиденции в Ново-Огарево. Теперь у следствия не так много времени для сбора доказательств вины Михальченко и передачи дела в суд. Возможно, придется заново обращаться с ходатайством о заключении предпринимателя под стражу.

Статус миллиардера с Михальченко сняли его прежние покровители. Практически весь бизнес перешел семьям бывшего начальника ФСО генерала армии Евгения Мурова и генерала ФСБ Николая Негодова. Компания «Бронка групп» взяла под контроль ранее принадлежавшие холдингу «Форум» Единый центр документов, рестораны, бутики одежды и другие активы. СПАРК по-прежнему указывает Михальченко генеральным директором акционерного общества «Форум», закончившего прошлый год с доходом в почти 1 млрд рублей, но сейчас холдинг почти обескровлен.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»