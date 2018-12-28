Setl City ввела в эксплуатацию ЖК «Полюстрово Парк» в Калининском районе

Setl City

Setl City сдала ЖК комфорт-класса «Полюстрово Парк» общей жилой площадью более 82 тыс. кв. м в Калининском районе Петербурга. ЖК состоит из разновысотных секций от 15 до 24 этажей, которые построены на едином стилобате и формируют уютное пространство четырех внутренних дворов.

Фасады ЖК оформлены в ярких синих и оранжево-красных тонах, в отделке цоколя использован темный керамогранит, что создает приятный цветовой контраст. На первых этажах секций спроектированы коммерческие помещения метражом 2,2 тыс. кв. м. В будущем в них откроются объекты торгово-сервисной инфраструктуры: магазины шаговой доступности и кафе. Для жилого комплекса построены восемь автостоянок, половина из которых подземные. Они рассчитаны в общей сложности на 1069 мест, их площадь – более 21 тыс. кв. м.

Setl City предусмотрела все необходимое для того, чтобы жители «Полюстрово Парк» могли отдохнуть во дворе своего ЖК и поиграть с детьми. Так, на территории ЖК застройщик оборудовал игровую зону для детей 7-12 лет с качелями, песочницами и игровым комплексом и площадку для отдыха взрослых. Рядом с секциями, на стилобате дополнительно благоустроены три детских площадки с резиновым покрытием и две зоны отдыха взрослых.

Setl City

С внешней стороны фасада вдоль коммерческих помещений оформлена пешеходная прогулочная зона, а во дворе ЖК высажены более 2 тыс. деревьев и кустарников, среди которых рябина, краснолистный клен, липа, блестящий кизильник, японская спирея, пурпурная ива и барбарис.

Отметим, что на территории ЖК Setl City также завершает строительство общеобразовательной школы на 825 учеников c двумя бассейнами. Общая площадь здания – почти 20 тыс. кв. м. В школе предусмотрены помещения для мастерских, естественно-научных лабораторий, малый и большой спортивные залы, актовый зал, библиотека. Рядом со школой построен спортивный стадион. Плановый срок ввода школы в эксплуатацию – 1 квартал 2019 года.

Setl City

ЖК «Полюстрово Парк» располагается в обжитом спальном районе, в 10 минутах езды от станции метро «Лесная». В пешеходной доступности находятся парк Академика Сахарова, Пионерский парк и Бестужевский сад – прекрасные зеленые зоны для семейных прогулок. Микрорайон обеспечен развитой социальной и торгово-сервисной инфраструктурой. Неподалеку от ЖК находятся 6 школ и 5 детских садов, медицинские центры.

Эксклюзивным брокером проекта «Полюстрово Парк» выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК "Полюстрово Парк" – застройщик ООО "Сэтл Сити", проектная деларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/polyustrovo-park/ declarations