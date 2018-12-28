Виртуальная безработица. Минтруд прогнозирует массовые увольнения, но Петербург не боится

Работодатели отчитались, что к марту 2019 года планируют уволить 230 тыс. человек по всей стране. В Петербурге та же методика подсчета дает 10 968 сокращаемых мест.

Олег Харсеев/Коммерсантъ

Чиновники говорят, что ничего страшного не происходит и безработица в городе на Неве все еще находится в пределах статистической погрешности. Однако есть отрасли, где дела действительно идут из рук вон плохо даже по официальным данным. «Фонтанка» спросила работодателей, сколько человек они собираются уволить и как можно сохранить рабочие места.

По данным Минтруда, наиболее рискованные для трудящихся отрасли: финансы и банки (около 30 тыс. планируемых сокращений), транспорт (28 тыс.), производство электрооборудования, вычислительной и измерительной техники (17 тыс. человек). Прогноз Минтруда основан на опросе 46 тыс. организаций, где работают 12 млн человек. Ведомство оценивало, работники каких сфер могут потерять работу в период с 12 декабря по 12 марта.

Как сообщили в комитете по труду и занятости Петербурга, цифра планируемых сокращений до марта 2019 года составляет 10 968 мест. Причем это не означает какого-то серьезного спада в экономике. Примерно такой же уровень запланированных сокращений наблюдался и в предыдущие периоды. А по факту число официальных рабочих мест растет. Всего в городе (без учета малого бизнеса) 1,48 млн рабочих мест — на 4% больше, чем годом ранее.

Отраслевой разброс

Наибольший удар в стране пришелся на финансистов, и приняла его, конечно, по большей части Москва. В Петербурге в банковском секторе тоже происходили драматические события, и смело можно говорить о нескольких тысячах человек, которые потеряли работу в этом году или вот-вот ее лишатся. Банкиры вспоминают сворачивание деятельности в Международном банке "Санкт-Петербург" и «оптимизации» в местных офисах московских банков, к примеру случай слияния БИН банка с «Открытием». «Скорее всего, большая часть отделений сохранится, и операционисты сохранят работу уже под новой вывеской, а вот зачем нужны два отдела маркетинга и две бухгалтерии после слияния, непонятно, так что «белые воротнички», скорее всего, потеряют работу», – рассуждают банкиры. Кроме того, они напоминают, что к финансовому сектору относятся не только банки, но и страховщики, и микрофинансисты, и брокеры. Их в 2018 году и правда потрепало, и прогнозу Минтруда вполне можно верить.

Несмотря на то, что транспортная отрасль названа в числе проблемных по России в целом, в Петербурге с этим полегче. Проще найти перевозчиков, которые, наоборот, расширяют бизнес, чем тех, кто закрывается. К примеру, из 2,3 тыс. фирм, которые, по данным СПАРК, реально занимаются в Петербурге грузовыми перевозками, за минувший год закрылось или перешло в состояние банкротства и ликвидации, всего 75 фирм. Да и среди них заметное число компаний, у которых именно транспортная составляющая занимала лишь небольшую часть бизнеса.

«Никакого сокращения у нас не планируется, наоборот, мы укрупняемся. Но, возможно, из-за недавнего повышения цен на топлива и «Платона» часть транспортных фирм действительно закроется в ближайшее время», – рассказал «Фонтанке» Валерий Бахвалов, гендиректор небольшого автотранспортного предприятия «Русь», специализирующегося на перевозках стройматериалов (выручка в 2017 году – 340 млн рублей). Не планируют сокращать персонал и пассажирские перевозчики. Ни государственные, как «Горэлектротранс», ни частные, как «Питеравто».

Мария Евневич, член совета директоров сети «Максидом», отмечает, что в минувшем году закрылось несколько крупноформатных магазинов DIY. Часть продавцов перешли на работу в другие магазины, но большинство офисных сотрудников действительно вышло на рынок труда, вспоминает она. В «Максидоме», наоборот, идет набор новых сотрудников, к примеру требуются программисты.

В тяжелой промышленности все далеко не так прекрасно, как это хотелось бы видеть ответственным за нее чиновникам. Но есть и точки роста — та же оборонка или судостроение. «Мы, наоборот, еще 200 человек планируем набрать или даже больше. В судостроении не хватает рук, никаких сокращений у нас быть не может», – рассказал «Фонтанке» Александр Соловьев, гендиректор Выборгского судостроительного завода.

Из 319 тыс. компаний, зарегистрированных в Петербурге, признаки жизни (выручка более 1 тыс. рублей) показывают 123 тыс. предприятий. А в состоянии ликвидации или банкротства значатся 3,7 тыс. «живых» фирм. При этом за год было зарегистрировано 34,5 тыс. новых юрлиц.

«У меня нет ощущения предгрозового кризиса. Ни от кого из моих знакомых предпринимателей я не слышал о грядущих масштабных увольнениях. Сокращения, о которых говорит Минтруд, не связны с ситуацией в экономике. Наоборот, на мой взгляд, идет ее оптимизация», – говорит директор Института нового индустриального развития им. Витте Сергей Бодрунов.

По его мнению, рабочие места, от которых сейчас избавляется экономика, в основном находятся в низкопроизводительных отраслях. «Они не дают людям нормальной зарплаты и социальной защиты. Нам нужны более достойные рабочие места, чтобы они производили высокопроизводительный продукт, следствием которого будет, в том числе, и высокая зарплата», – рассуждает Сергей Бодрунов.

Не все так прекрасно

Но есть в этой радужной статистике и несколько ложек дегтя. К примеру, согласно данным Петростата, огромное количество петербуржцев, формально трудоустроенных, по факту не получают на основном месте работы никаких денег. По крайней мере, с точки зрения государства. Речь идет о тех, кто находится в отпусках без сохранения зарплаты. Причем за минувший год это число стремительно выросло. Если еще в первом квартале в таком положении пребывали 109 тыс. человек, то к концу сентября Петростат насчитал уже 168 тысяч «отпускников» – рост в полтора раза. Статистическое ведомство оговаривается, что речь идет и о тех, кто не работает по своему желанию, и тех, кто делает это по инициативе работодателя.

Странным образом наибольшая доля тех, кого работодатель держит в штате, но не платит зарплату, зафиксирована в гостиничной отрасли – 5,9 тыс. человек, причем это 20% от всех, кого чиновники видят официально занятыми в этом сегменте. В натуральных показателях самый большой показатель «в отпуске без сохранения зарплаты» в обрабатывающих производствах – почти 40 тыс. петербуржцев. На втором месте — образование. Больше 30 тыс. педагогов в городе пребывают в таком подвешенном состоянии — почти 13% от всех специалистов этой отрасли. И это очень «живая» тенденция: их число с начала года выросло в 2,5 раза. То есть всего за полгода около 17 тыс. работников образования отправились в неоплачиваемый отпуск.

Еще 65 тыс. петербуржцев официально оформили неполное рабочее время. Лидеры в этой не самой почетной номинации также педагоги — 8% из них (18 тыс. человек) получают сокращенную зарплату. На втором месте идут ученые (10 тыс. человек) и врачи (7,2 тыс. человек). Растет и показатель официально значащихся в простое работников по вине работодателя: +20% к началу года, или 4,2 тыс. сотрудников. Чаще всего такие факты фиксируются в обрабатывающих отраслях, то есть на заводах и фабриках (80%), но 260 официально простаивающих работников нашлось и в финансовом секторе.

У Петростата существует еще довольно синтетическое исследование об уровне просроченной задолженности по зарплатам. Судя по объемам, на 1 декабря в ведомстве насчитали всего 159 млн рублей долгов по зарплате. Очевидно, что сюда не вошли 480 миллионов, которые «Метрострой» должен своим рабочим.

Однако, если ориентироваться на те данные, что есть у Петростата, выходит, что общий объем долгов по зарплатам в городе снижается (-9% в декабре к ноябрю), а вот в двух отраслях, наоборот, наблюдается рост — транспорт и наука. На них приходится половина долга.

«Фонтанка» попросила прокомментировать ситуацию с рынком труда в городе первого заместителя председателя петербургского комитета по труду и занятости населения Николая Рогачева.

- Насколько жителей Петербурга коснется прогноз Минтруда? Надо ли паниковать?

– Ежегодно в Петербурге меняют работу 400 – 500 тыс. человек. Для города, где работает свыше 3 миллионов человек, эти цифры вполне в пределах нормы. Если говорить о тех, кого планируется уволить именно по сокращению, их не больше, чем год назад.

- А что все же с сокращениями?

– По данным на 25 декабря, 1874 городские организации сообщили о планируемом сокращении в ближайшие месяцы 10 968 работников. Учет ведет служба занятости населения Петербурга. При этом стоит учитывать, что почти половина работников (4989 человек), которые будут сокращены, планируют трудоустроить на новые рабочие места в тех же организациях.

За весь год в рамках высвобождения уволено 29 687 человек (в 2017 году их было чуть меньше, 28 735 человек). Из них трудоустроено в тех же организациях 9635 человек (в 2017 году – 7896 человек). Таким образом, количество действительно вышедших на рынок труда работников в 2018 году даже несколько меньше, чем год назад.

Основные сферы, на которые пришлись сокращения: гостиницы и общепит; государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение; финансовая и страховая деятельность, обрабатывающие производства, торговля, образование.

- Почему растет уровень долга по зарплате в транспорте?

– В статистике отображена задолженность уже не существующей авиакомпании «Трансаэро». Эта ситуация сейчас находится на контроле в прокуратуре и государственной инспекции труда Москвы.

- А почему недоплачивают сотрудникам научных предприятий?

– Эта часть задолженности является следствием серьезных задержек при оплате выполненных работ со стороны заказчиков.

- В гостиничной отрасли в 1,5 раза выросло число сотрудников, отправленных в отпуск без сохранения зарплат. Что не так с гостиницами?

– В сфере гостиничного бизнеса существует сезонность. Также в отрасли наблюдался рост числа занятых из-за чемпионата мира по футболу. Сейчас закономерно количество требуемых работников в этой сфере сокращается. Оформление на неполный рабочий день может быть связано как с особенностями режима работы, так и с серой занятостью.

- Какие причины заставили почти 60 тыс. горожан написать за минувшие полгода заявления и остаться без доходов по основному месту работы, находясь «в отпуске»?

– Сам факт такого отпуска не всегда говорит о проблемах в организации или в отрасли, но если подобные отпуска носят массовый характер, можно говорить о временных проблемах, когда работодатели хотят сохранить кадры, но по каким-либо причинам (отсутствие заказов, финансовые проблемы и пр.) не могут обеспечить работой и зарплатой всех сотрудников.

Иван Черных,

«Фонтанка.ру»