Путин подписал закон об ограничении размера ставки по потребительским кредитам

Президент России Владимир Путин подписал закон об ограничении предельного размера ставки по потребительским кредитам до 1% в день. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации 28 декабря.

Поправки будут внесены в федеральные законы «О потребительском кредите (займе)» и «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Изменения должны вступить в силу 1 июля следующего года.

Помимо этого, закон предусматривает ограничение на размер процентов, неустойки и штрафов, начисляемых по договору потребкредита, срок возврата по которому составляет меньше одного года. Общая сумма этих платежей не сможет превышать полуторного размера суммы самого кредита.

Законом также ограничивается возможность уступки прав и требований по договорам потребительского займа или кредита. Такие действия станут доступны только лицам, которые осуществляют профессиональную деятельность по предоставлению подобных услуг, специализированным финансовым обществам и финансовым агентам.