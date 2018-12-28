«Слишком большая угроза для страны». Американские СМИ предрекают импичмент Трампа

Президент США стал вызывать все больше недовольства даже у бывших союзников, поэтому процедура импичмента кажется неизбежной. Это мнение высказала автор расследования об Уотергейте Элизабет Дрю.

«Президентский кризис, кажется, имеет только два возможных исхода. Если в отношении мистера Трампа и членов его семьи выдвинут обвинения, он может почувствовать себя в ловушке. Это оставит ему выбор – уйти в отставку или попытаться бороться с конгрессом. Но последнее очень рискованно», – заявила Дрю в комментарии The New York Times.

Кроме того, она ожидает, что в наступающем году специальный прокурор Роберт Мюллер, занимающийся связью российских властей с президентской кампанией Трампа, объявит результаты своего расследования, которые могут существенно пошатнуть позиции президента.

Республиканская партия, по словам Элизабет Дрю, также может осознать, что Дональд Трамп стал «слишком тяжелым бременем для их партии и слишком большой угрозой для страны». Уже во время промежуточных выборов в конгресс некоторые республиканцы отказались баллотироваться с Трампом. По мнению автора статей об Уотергейте, сейчас перед партией стоит вопрос выживания.

Напомним, что за всю историю США лишь три президента были представлены к импичменту: Эндрю Джонсон в 1868 году после незаконной отставки военного министра, Билл Клинтон в 1998—1999 годах из-за лжесвидетельствования в деле Моники Левински, а также Ричард Никсон в 74-м по делу Уотергейта. Сенат оправдал Джонсона и Клинтона, а Никсон ушел в отставку. Разговоры о возможном импичменте Дональда Трампа начались летом 2018-го, однако сам президент отметил, что не верит в такой исход развития событий. «Как можно объявить импичмент кому-то, кто проделал великолепную работу», – тогда недоумевал президент. Большинство американцев, согласно опросам, против импичмента.