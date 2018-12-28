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Бизнес-трибуна
Публикуется на правах рекламы
28.12.2018 11:00
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«Наутилус» как образ жизни

Спрос на жилье бизнес-класса и класса-комфорт+ регулярно растет. В Санкт-Петербурге сформировался целый микрорайон с жильем этих классов от разных застройщиков. Таким, например, является «Балтийская жемчужина».

«Наутилус» как образ жизни

ГК "КВС"

Компания «КВС» представляет два объекта в данной локации: уже построенный и заселенный ЖК «Линкор», а также жилой квартал бизнес-класса «Наутилус» – строительство которого началось в этом году.

Жилой квартал бизнес-класса «Наутилус» появится в одном из экологически чистых районов Санкт-Петербурга. Жители квартала будут обеспечены всей необходимой инфраструктурой: здесь есть детские сады и школы, учреждения здравоохранения, работают супермаркеты, аптеки, банки, салоны красоты, рестораны, рядом находится торговый комплекс. Новый жилой квартал бизнес-класса может похвастаться соседством с известными дворцово-парковыми ансамблями Петергофа и Стрельны, утопающей в зелени.

Каждому-своя

В «Наутилусе» можно приобрести квартиры необычных форматов со своими особенностями. Например, квартиры с окном в ванной комнате, которое визуально расширяет площадь помещения. Мягкое естественное освещение добавит гармонию и спокойствие при принятии водных процедур, так что такая ванная комната с окном прекрасное место для релаксации. Также есть ряд вариантов со входом в ванную комнату прямо из спальни.

Другой вариант – квартира с террасой, где можно поставить шезлонг, кресло-качалку, компактную мебель для досуга с семьей или гостями, создать мини-сад. Терраса – это дополнительная территория квартиры, которую можно обустроить по собственному вкусу. Широкие террасы квартир на первых этажах «Наутилуса» позволят жильцам ощутить себя за городом, не покидая мегаполис.

Все дома «Наутилуса» – с мансардами, придающими зданиям оригинальный внешний вид. Мансардные этажи подойдут тем, кто ищет квартиры с необычными планировками, атмосферой романтики и возможностью создать особый интерьер. Мансардные окна дают на 40% света больше, обычных окон, благодаря им помещения становятся светлыми и просторными.

Еще в «Наутилусе» просторные кухни, которые недаром называют кухнями-гостиными. Они функциональнее обычных – использовать их можно не только для приготовления и приема пищи, но и для приема гостей, ежедневного сбора всей семьи и совместного досуга – обмена новостями, просмотра телевизора и занятий с детьми.

Отдельно стоит сказать, что в «Наутилусе» большинство квартир обладает уникальным видом на Матисов канал. Вид водной глади действует успокаивающе, а медленно проплывающие мимо дома яхты помогут забыть о городской суете.

ГК "КВС"
ГК "КВС"

Ландшафтный дизайн

Ландшафтный дизайн жилого квартала бизнес-класса «Наутилус» завораживает с первого взгляда, он выполнен в стиле стимпанк, появившимся в результате бума индустриализации XIX века. Массивные паровые машины, витиеватые золотистые узоры и сложные конструкции из множества шестерёнок формируют особую таинственную атмосферу. У каждого жилого квартала своя душа, сформированная из множества деталей. Благодаря этим, на первый взгляд незначительным, вещам формируется образ микрорайона, преображаются и наполняются смыслом улицы. А в самом центре жилого квартала «Наутилус» забьется «Сердце» – арт-объект будет также в стиле стимпанк.

Кладовые помещения

Сделать быт жителей «Наутилуса» удобным и избавить шкафы, лоджии от лишних вещей позволят специальные места для хранения. В кладовой комнате можно хранить сезонные вещи, спортивный инвентарь, строительные инструменты или бытовую технику. Все кладовые имеют разные форматы и площади, исходя из которых можно выбрать подходящую именно для своих нужд.

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «Наутилус» – застройщик ООО "КВС-КРАСНОСЕЛЬСКИЙ", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/zhk-nautilus/dokumenty/

ЖК «Линкор» (застройщик ООО "КВС-Юг", проектная декларация на сайте kvsnew.kvsspb.ru/obekty

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