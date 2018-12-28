Экономист Евгений Коган: Год пройдёт под флагом сжатых зубов и хватаний за сердечко

Доллар уже почти по 70. После Нового года он может прибавить ещё пару рублей, а весной дойти до 75. Об этом «Фонтанке» рассказал профессор ВШЭ Евгений Коган.

Анатолий Жданов/Коммерсантъ

В последние дни 2018 года курс американской валюты в России вплотную подошёл к психологической отметке в 70 рублей за один доллар. 27 декабря доллар вырос сразу на 95 копеек, до 69,6 рубля, евро подорожал на полтора рубля, до 79,68 рубля. В последний раз евро был выше 79 рублей в сентябре. Доллар тогда доходил лишь до 69,42 рубля.

Президент ИГ «Московские партнеры» Евгений Коган уже предсказывал доллар по 70 в 2018 году. Сегодня, когда это практически случилось, профессор ВШЭ рассказал, что инсайда в правительстве у него нет, но и без доступа к сознанию финансовых властей РФ очевидно, что и в 2019 году крепнуть рубль будет навряд ли.

Евгений Коган//Евгений Дудин/Коммерсантъ

- Как вы и предсказывали, рубль таки подешевел до 70 за доллар. Вам кто из правительства инсайд сливает?

– Работать в России на инсайдах – последнее дело. А я использую лишь два аппарата для анализа. Первый – мозг. Второй – опыт и память. У кого-то из коллег есть сны и голоса по ночам. Но для меня были очевидны другие основы для моего прогноза. Первое – ожидания санкционного давления. С этим у нас сейчас скорее неопределённость. Оно и есть, и вроде бы нет. А для психологии людей «неопределённость» – это очень неприятно. Это как в картах. Не знаешь, с чего ходить, – ходишь с бубей. Не знаешь, что будет с экономикой, – покупаешь доллары. Второе – было очевидно, что исходя из бюджетного правила наше правительство, Минфин через ЦБ, вернется к закупкам валюты. В середине декабря они объявили, что будут снова это делать с 15 января. Естественно, это был один из важных факторов для прогноза про 70 рублей за доллар, несмотря на обещания, что решение ЦБ «не приведёт к ослаблению рубля». Третий момент. В мире сохраняется достаточно высокая волатильность на рынках. Понятно, что рынки будет штормить. Если их штормит, люди бегут в доллар. Четвёртый фактор – сезонность. Есть сезонная потребность в валюте. Это глупо отрицать. Сейчас именно такой сезон. С другой стороны, почему я в своих прогнозах отрицал доллар по 80 или 75. Просто потому, что есть большой профицит бюджета страны, положительный счёт текущих операций, профицит торгового баланса, огромные золотовалютные резервы и полное отсутствие игроков, которые могли бы на всё это повлиять. Именно поэтому понятно, что далеко рубль не убежит вниз. Кроме того, на фоне усиления неопределённости я прогнозировал рост продаж нашего внутреннего долга, несмотря на хорошую доходность. А это покупка валюты. В сухом остатке есть баланс, но 69-71 – реальность. Это и случилось.

- Вы не упомянули отток капитала из страны. На старте года в прогнозах властей он укладывался в цифру 7 миллиардов рублей. Теперь известно, что цифра выросла в 10 раз к концу года – 1 миллиард долларов. Это как влияло на курсы?

– Очень сильно. Да, это тоже один из важных факторов. Но мы с коллегами знали про рост оттока капитала уже весной. Он начался с новой волной санкций в апреле. Все ждали второго этапа санкций «за Скрипалей», поэтому было усиление оттока к концу года (в начале декабря ЦБ сообщил, что чистый отток капитала в январе – ноябре 2017 г. вырос в 3,3 раза до $58,5 млрд. – Прим. ред.). Дело в том, что когда правительство закладывало в бюджет определённые цифры на 2018 год, никто не ждал «солсберецкого шпиля». Вряд ли подчинённые Дмитрия Медведева были в курсе грядущих событий с пригородом Лондона. Как говорится, любовь приходит и уходит. Часто помимо наших желаний.

- Традиционно идёт апокалиптический шёпот, что после Нового года «вообще будет ужас-ужас». Куда поедет наша деревянная национальная валюта после праздников?



– Торговать таймингом – самое последнее дело. Вот сейчас я достану волшебную палочку, выдерну из своей бороды пару волосенок и скажу про веселье первого дня торгов нового года? Не смогу. Увы, не Дед Мороз. Но у меня есть ощущения. На мой взгляд, дальнейшее ослабление рубля возможно. В 75-89 рублей в январе не верю. 70,5-71, теоретически 72. Это возможно. Но и здесь есть сезонность. В первом квартале каждого года всегда есть укрепление рубля. Это факт. Страшных потрясений не жду.

- Ну, вам ведь не за что подпадать под персональные санкции США. А там вроде как новый Конгресс нас может снова «обрадовать».

– Да. Новые санкции могут скорректировать традицию укрепления рубля в начале года. Кроме того, в начале весны будут президентские выборы у наших ближайших соседей и нежных друзей…

- Вы про Украину? Поход Петра Порошенко на второй срок – фактор стабильности рубля?

– Я уверен, что Оруэлла надо читать всегда (Джордж Оруэлл, британский писатель XX века, автор культовой антиутопии «1984». – Прим. ред.). Всегда проще решать свои внутренние проблемы, создавая… то есть разыскивая проблемы у соседей. Уверен, что нас ждёт много неприятных неожиданностей.

- Не исключаете, что РФ дальше будут наказывать с формулировками «за попытки вмешательства в избирательный процесс на Украине»?

– В общем, да. На мой взгляд, тут возможны провокации и обострения, которые скажутся на экономике. Но я не политолог, не считаю себя вправе дальше рассуждать об этом. Тема очень токсичная. Поэтому скажу дипломатично – ожидаю повышенную волатильность и на этом направлении.

- Тогда в какой части 2019 года 75 рублей за доллар становятся реальностью?

– 75 теоретически может быть ещё до конца зимы. Но не 80. Нефть остаётся на относительно комфортном для России уровне, несмотря на последние просадки (27 декабря котировка Brent упала более чем на 4%, до $52,16. – Прим. ред.). Всё, что выше 50, – для нас нормально. С основными финансовыми показателями всё стабильно.

- Нефтегазовый аналитик Михаил Крутихин сказал нам, что в 2019 нефть будет колебаться в районе 60-65 долларов на баррель. Это залог стабильности рубля?

– Лично я считаю, что прогнозировать цены на нефть – это как прогнозировать поведение красивой девушки. Бесполезно. За 3 секунды может быть пять смен настроения. Малопредсказуемый товар. Да, 60 – очень хорошая прогнозная цифра. Но запросто может быть и 40. И я найду вам 20 причин, чтобы было и так, и так.

- Это зависит от дяденек в Кремле и овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне?

– От дяденек в Кремле это зависит поменьше, чем от толстопузиков в Вашингтоне. Это гораздо больше зависит от торговых войн с Китаем, роста всей мировой экономики и настроений в Саудовской Аравии и их коллаборационизма. Но 90% всех игр с нефтью – это бумажные игры. И количество неизвестных, которые нужно учитывать в этом прогнозе, год от года только растёт. Давать прогнозы всё сложнее. Раньше мир был трёхмерным. Сегодня он уже десятимерный. Раньше всем было понятно, что есть позиция СА, на которую воздействуют ребята из Вашингтона. Было 2-3 фактора. Сегодня ОПЕК не однороден, раздираем противоречиями.

- Как пел Егор Летов: «Энтропия растёт»?

– Да. И не стоит отмахиваться от столь любимых тем же Летовым США. Они как экспортёры нефти очень скоро будут одними из главных. И с одной стороны, американцам нужна не очень дешёвая нефть, но для Трампа вопросы экономического роста в США – это в буквальном смысле вопросы его жизни и смерти. А для темпов их роста дорогие энергоносители – не есть хорошо. Соответственно, игра будет на стыке. Лично я думаю, что американцы будут бороться за дешёвую нефть. А если они за что-то берутся, то делают это. Поэтому нефть может оставаться не очень дорогой. Но и это гадания.

- Про «дедолларизацию по Костину» можно забыть? Отсмеялись?

– Уже да. Не будем о больном. В смысле, о проблемном. Вообще, смеяться мы в следующем году будем меньше. Год пройдёт под флагом сжатых зубов и хватаний за сердечко. С наступающим!

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанки.ру»