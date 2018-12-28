Российский спорт не на краю пропасти. Песков ответил главе РУСАДА

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обращение генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса к Владимиру Путину. Ранее Ганус заявил, что из-за невыполнения условий Международного антидопингового агентства (ВАДА), российский спорт оказался «у края пропасти».

«Безусловно видели (обращение Гануса. — Прим. ред.), внимательно ознакомились с этим обращением. Вместе с тем в силу того процесса, который происходит, господин гендиректор, к сожалению, не совсем в курсе того рабочего процесса, который сейчас имеет место между российскими представителями и представителями ВАДА, он просто не знает деталей. Многие обеспокоенности, который он выразил, беспочвенны», — цитирует Пескова «Р-Спорт».

Напомним, 20 сентября Исполком ВАДА спустя три года восстановил в правах РУСАДА, при условии выполнения до 31 декабря 2018 года ряда условий. На сегодняшний момент были исполнены все условия, кроме одного: специалисты ВАДА так и не получили полноценный доступ к базам Московской лаборатории, где хранятся результаты анализов российских спортсменов.

В начале декабря 2018 года специалисты ВАДА прибыли в Москву, но вскоре были вынуждены прекратить работу, так как российские власти заявили об отсутствии сертификации иностранного оборудования в соответствии с отечественным законодательством.