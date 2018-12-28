Город выделил землю под станцию дегазации на Новоселках

Смольный выделяет участок компании "ТДФ ЭкотехСПб" для строительства станции активной дегазации полигона Новоселки с электростанцией. На работы отпущено 7 лет.

Постановление правительства опубликовано на сайте Смольного 29 декабря. Согласно ему, площадь участка – 2500 кв. м, арендная плата на период строительства составит 3 млн 140 тысяч рублей, после этого у инвестора будет 7 лет на строительство. Характерно, что само постановление датировано 25 декабря, так что ответственными за его выполнение названы уволившиеся вице-губернаторы Игорь Албин и Михаил Мокрецов.

Ранее комитет по благоустройству сообщал, что в рамках проекта будет проложено 15,5 км горизонтальных перфорированных труб и 2,5 км вертикальных газовых колодцев. Установленная мощность станции – 5,6 МВт. Производство электроэнергии в год составит 48 млн кВт. Кроме того, при выкачивании свалочных газов, как считается, сам полигон осядет прмиерно на 10 метров.

Сам инвестор АО «ТДФ Экотех СПб» с оператором полигона ГУП «Завод МПБО-2» подписал соглашение о сотрудничестве еще в 2011 году. По данным «СПАРК-Интерфакс», 40%-ная доля в ТДФ принадлежит «Инновацьон УНД Техник АГ» (Австрия), а 59,9%— «ТПФ Текнолоджи Холдинг АГ» (Швейцария). Компания обещала построить станцию в 2012-м, затем до конца 2016 года, затем в 2018-м, но сроки все время сдвигались. Сообщалось, что стоимость всего проекта рекультивации полигона составляет 2 млрд рублей, из них 600 млн – расходы инвестора на станцию.