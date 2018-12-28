Посол РФ в Великобритании: Британские дипломаты вернутся в Москву

Москва и Лондон достигли принципиальной договоренности о постепенном восстановлении составов дипмиссий в двух столицах, заявил посол РФ в Великобритании Александр Яковенко. Процесс нормализации работы дипмиссий начнётся уже в январе.

«У нас достигнута принципиальная договоренность о том, что где-то в январе месяце дипломатический состав будет восстанавливаться как в Москве, так и в Лондоне», – цитирует Яковенкова «Интерфакс» со ссылкой на эфир телеканала «Россия-24».

Посол уточнил, что о полном возврате численности дипкорпуса речи пока не идёт

«Я не уверен, что это будет сделано в отношении всех сотрудников, по крайней мере половина посольства будет восстановлена», – уточнил Александр Яковенко.

Ранее в декабре в посольстве РФ в Великобритании заявляли «Интерфаксу», что Москва и Лондон ведут переговоры о частичном восстановлении дипломатического состава миссии в двух столицах, однако британская сторона продолжает тормозить восстановление полноценного функционирования загранучреждений.

Коснётся ли «восстановление дипломатического состава» работы британских дипломатов в Санкт-Петербурге, пока не сообщается. В августе 2018 года Британское консульство в Петербурге было официально закрыто. Закрытие британского представительства в Петербурге стало ответной мерой России на высылку 23 дипсотрудников из Лондона после отравления бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

В ноябре 2018 года «Фонтанка» сообщала, что в пустующем здании Британского консульства около Смольного на площади Пролетарской Диктатуры может открыться школа.