Подмоченная защита. Почему наводнение 2018 года заставляет смотреть на дамбу по-новому

Нынешняя осень преподнесла Петербургу неприятный сюрприз - впервые после начала работы дамбы вода во время наводнения поднялась до отметки 179 сантиметров.

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив

Способны ли защитные сооружения справиться с действительно серьезной стихией, откуда берутся прогнозы и почему возможный гидрозатвор в истоке Невы похож на психолога, — рассказал «Фонтанке» заместитель генерального директора ФКУ «Дирекция комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга» Игорь Полищук.

- В уходящем году петербургская дамба поставила антирекорд – впервые с момента начала ее работы уровень воды у гидропоста «Горный институт» поднялся до 179 сантиметров. Это случилось 27 сентября 2018 года – за 14 часов закрытой дамбы при нормативе 190 сантиметров за 48 часов. Дамба не справляется?

– Как это не справляется? Если бы не дамба, уровень воды у Горного поднялся бы тогда до 210 сантиметров. В Петербурге наводнение начинается со 160 см, поэтому я бы сказал, что защитное сооружение проявило себя хорошо. В тот день было зафиксировано так называемое остаточное наводнение, которое предусмотрено проектом при неблагоприятных условиях. Но нагонная волна с Балтийского моря была остановлена.

- Страшно подумать, до какой отметки поднялась бы вода, если бы в тот день вы закрыли затворы на 48 часов, а не на 14.

– Предлагаю об этом не думать, чтобы не пугаться самим и не пугать читателей. 48 часов непрерывно закрытых шлюзов, конечно, предусмотрены проектом, но вероятность столь сложных погодных условий, когда действительно возникнет такая необходимость, минимальна. Могу даже конкретизировать: в проект комплекса защитных сооружений заложена математическая вероятность наступления ситуации «48-190» – она составляет 0,01%. Проще говоря, это может случиться 1 раз в 100 лет. В последний раз отметку 200 сантиметров вода преодолевала в нашем городе 10 января 2007 года, и дамбы тогда еще не было.

Игорь Полищук, заместитель генерального директора ФКУ «Дирекция комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга»

- В августе 2011-го она появилась, с тех пор было лишь 1 раз 170 сантиметров – в декабре того же 2011 года. Что необычного произошло в сентябре 2018-го?

– Последнее наводнение действительно оказалось особенным. Сначала все шло хорошо. Росгидромет прислал прогноз о приближении шторма, мы своевременно закрыли все водо- и судопропускные сооружения, через 14 часов уровень воды в Финском заливе начал снижаться, когда он сравнялся с уровнем воды в Невской губе, мы, как и положено, начали открывать С-1 – предполагалось, что уровень воды в заливе продолжит убывать и вода из запертой акватории начнет вытекать. Вода в заливе убывать продолжила, но неожиданно поднялся сильный западный ветер, который запер скопившуюся в Невской губе воду, образовав подпор во внутренней акватории. Ветровой нагон не позволил воде вытекать через открытый шлюз, перепад уровней у защитных сооружений и Горного института достиг 70 сантиметров.

- Так у вас же прогнозы!

– Уровня воды в Финском заливе, но не ветра, который появился совершенно неожиданно.

- То есть 179 сантиметров у Горного дала нагонная волна?

– Совокупность причин. Не забывайте пожалуйста, что в этом году очень высокий уровень воды в Ладожском озере, из-за чего Нева выносила в ограниченную дамбой внутреннюю акваторию не среднестатистические 2500 кубометров воды в секунду, а 5000. Не хочу показаться занудным, но каждое петербургское наводнение – результат большого количества факторов. Это очень многомерная система.

- Выходит, разговоры ученых Политеха о необходимости сооружения гидрозатвора в истоке Невы не совсем лишены смысла?

– Они совсем не лишены смысла, я только прошу правильно к ним относиться. Никакой гидрозатвор в истоке Невы не защитит город от наводнения, потому что наводнение случается из-за совершенно других причин, которые сосредоточены в Балтийском море, а не в Ладожском озере. Здесь речь может идти только о подтоплении, поскольку при закрытых затворах КЗС уровень воды в Невской губе каждый час поднимается в среднем на 3 сантиметра. Гидрозатвор мог бы стать нашим психологом – он бы дал возможность почти стопроцентного прогноза уровня воды в Невской губе. А каждое решение о закрытии и открытии шлюзов дамбы основано на прогнозе – чем он достовернее, тем решение правильнее, а нам спокойнее. Гидрозатвор в истоке может дать четкое понимание объема воды, который Нева при любых обстоятельствах принесет в Маркизову лужу из Ладожского озера.

Это важно, но это всё. И тут мы подходим к экономической составляющей. Я не уверен, что прав, но если бы я принимал решение о выделении бюджетных денег – а это миллиарды! – на строительство гидроузла, то гидроузла бы не было. Он не спасет от наводнения, а наше спокойствие не стоит денег, которые на него пришлось бы потратить. Я бы лучше потратил деньги на усовершенствование математической модели, на основе которой разрабатываются прогнозы наводнений. Модель создавалась давно, и современные климатические условия требуют её корректировки.

- Вы говорите про зависимость от прогнозов. Откуда они у вас берутся?

– У нас разработана система предупреждения угрозы наводнений, которая рассчитывает уровни воды в Невской губе на трое суток вперед. Исходные метеорологические данные получаем у шведского метеорологического института, обрабатываем их, чтобы рассчитать прогноз подъема уровня воды у гидропоста «Горный институт». Если прогноз выше 160 сантиметров, сообщаем данные в Росгидромет, в МЧС и в порт – ведь за 2 часа до закрытия шлюзов движение судов в Финском заливе должно быть остановлено, это тоже целая процедура. Но все описанные выше действия прямого отношения к решению о закрытии дамбы не имеют, потому что мы обязаны закрывать или открывать затворы только по указанию МЧС, которое, в свою очередь, обязано руководствоваться только официальным прогнозом. А официальный прогноз в России дает только одна организация – Росгидромет. Заблаговременность его прогнозов – 8 часов.

- Возвращаясь к событиям 27 сентября, можно ли сказать, что нам пока просто везет, что дамбу не приходится держать закрытой 48 часов подряд?

– Работа КЗС основана на математических и инженерных расчетах – в них не учитывается фактор везения. Но, в принципе, да, – если называть везением возможность даже при очень сложных метеорологических условиях открыть шлюзы и спустить воду из Невской губы во время наводнений. Но эта возможность, повторюсь, просчитана – она будет у нас 99 лет из ста. Предыдущее серьезное разрушительное наводнение было в Петербурге 1924 году – вода у Горного поднялась тогда до 380 сантиметров, а перед ним в 1824-м. Если подобное повторится, то не раньше 2024 года, наверное.

Беседовал Лев Годованник,

«Фонтанка.ру»