Под Петербургом лесничий повстречал троих в масках. Незнакомцы вывезли из его дома миллионы на служебной «Ниве»

В дом к лесничему в Выборгском районе Ленобласти пожаловали трое неизвестных. Гости связали хозяина и унесли с собой миллионные накопления и ювелирные украшения. Скрывались налётчики сразу на двух машинах.

Как стало известно «Фонтанке» 28 декабря, накануне вечером с заявлением в полицию обратился 57-летний участковый лесничий Рощинского лесничества. По его словам, около 16:30 к одному из частных домов в поселке Озерки подъехал «Опель». Из него вышли трое в камуфляжной форме и масках. Незнакомцы силой пригласили мужчину в дом, связали ему руки и ноги пластиковыми хомутами и скотчем. Затем присвоили себе 2,2 млн рублей, ювелирные украшения, три мобильных телефона и оборудование для видеонаблюдения.

Покидали налётчики чужой дом на двух машинах. Компанию «Опелю» составила служебная «Нива» лесничего. Позже автомобиль нашли брошенным в посёлке Молодежное.