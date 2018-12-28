Прекращено первое дело по «экстремистской» статье после поправок Путина. Россиянин не сядет за сравнение президента с Гитлером

Следственный комитет прекратил дело о «разжигании» в Сети в отношении 46-летнего менеджера из Твери Сергея Соколова. Следователь уже уведомил защиту россиянина, пишет 28 декабря в своём телеграм-канале руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Он отмечает, что это первое уголовное дело, которое прекратили после внесения президентских поправок о частичной декриминализации статьи 282 УК РФ.

Сергей Соколов стал фигурантом уголовного дела летом 2018 года. Поводом стали картинки и репосты в соцсетях, охватывающие промежуток времени с декабря 2015 по 6 августа 2017 года. На странице пользователя «ВКонтакте» было найдено изображение с Владимиром Путиным за трибуной с символом Третьего рейха; фото няни Гюльчехры Бобокуловой, отрезавшей голову ребёнку (снимок сопровождался саркастичной подписью) и другие. Эксперты признали, что опубликованные материалы возбуждают ненависть и вражду к людям по признакам расы, национальности, языка и происхождения.

По словам Чикова, сотрудники Центра «Э» приехали в Люберцы к Соколову в шесть утра 20 июля, заставили его открыть дверь, представившись сантехниками, и забрали всю технику. После этого полицейские доставили мужчину в Тверь, где он зарегистрирован.

Госдума смягчила наказание по 282 статье УК РФ 19 декабря, после внесения поправок Владимиром Путиным. Если раньше за разжигающие вражду картинки можно было получить реальный срок, то теперь за первое нарушение гражданам будет грозить административный штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей, или обязательные работы на срок до 100 часов, или административный арест на срок до 15 суток. Если в течение года пользователь снова попадётся на виртуальном экстремизме, то его ждёт уголовное наказание. Президент подписал законопроект накануне, 27 декабря.