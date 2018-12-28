Погулял с собакой - вне закона. Вступил в силу закон о гуманности к животным

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об ответственном отношении с животными. Теперь под запретом коррида и выгул собак вне спецплощадок, а у любителей дикой экзотики есть год, чтобы законно завести её в квартире.

Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, закон вступил в силу с 27 декабря. Исключение сделано для нескольких статей, которые вступят в силу с 1 января 2020 года. Эти пункты регламентируют деятельность приютов, содержание животных в культурно-зрелищных целях, их отлов и порядок общественного контроля за исполнением закона.

Отсрочку получили и владельцы зверья, запрещённого в домашних условиях. Если дикий питомец появится в квартире до 1 января 2020 года, то ему разрешено дожить до естественной смерти, не меняя хозяина.

У зоопарков, цирков, зоотеатров, дельфинариев и океанариев есть три года на получение лицензии. После 1 января 2022 года работать без неё легально они не смогут.

Переходить на нелегальное положение придётся и собачникам. С 27 декабря гулять с четвероногим другом можно исключительно на выделенных муниципалитетами территориях. При этом проходить дворы, лифты, спортивные и детские площадки с поводком – вне зависимости от размера и породы. Запрет на содержание некоторых пород собак вступит в силу с отсрочкой. Пока не решено, на кого поставить клеймо «потенциально опасна».

Закон разрабатывали восемь лет. 21 декабря его согласовал Совфед, несмотря на недовольство главы комитета верхней палаты парламента РФ по конституционному законодательству Андрея Клишаса. Он назвал документ «правовым хаосом». Исправить это, по его мнению, можно было только переписав документ.

Справка: Под запрет, согласно тексту закона, попали контактные зоопарки, собаки отдельных пород, жестокое обращение с животными, бои, в том числе коррида, содержание зверей в местах общепита. Депутаты прописали в документе гуманное отношение, регламентировали деятельность приютов и зоозащитников.