Беспилотники учатся ловить настроение водителя – успокаивать или бодрить

Toyota Boshoku покажет свое виденье беспилотных автомобилей будущего. Вслед за Hyundai японская компания представит на выставке потребительской электроники CES, которая пройдет в январе 2019 года в Лас-Вегасе, концепт интерьера для беспилотных машин.

Интерьер от «Тойоты» получил название Active Comfort Engaging Space (ACES). Он предназначен для беспилотников четвертого уровня, то есть способных передвигаться в полностью автономном режиме, хотя при желании водитель может перейти на ручное управление.

Как сообщает 28 декабря Autonews, ACES получил руль-штурвал и голографическую приборную панель. Традиционные боковые зеркала заменили внешними камерами. Сиденья при помощи специальной системы умеют распознавать особенности телосложения сидящего и наиболее удобную для него позу, благодаря чему кресла и ремни безопасности могут автоматически подстраиваться под каждого пассажира.

ACES также способен определить настроение находящегося в машине человека и включить специальную расслабляющую подсветку и ароматизацию воздуха, чтобы помочь избавиться от стресса. А продвинутая система распознавания усталости водителя при необходимости применит вибрации и громкую музыку, чтобы его взбодрить.

Свой концепт интерьера для будущих автономных машин на выставке представит и Hyundai Mobis. Одной из особенностей разработки стала технология отображения картинки на лобовом стекле, которая может превратить его буквально в экран кинотеатра.

Также Toyota Boshoku покажет на CES-2019 концепт полностью автономного двухместного городского автомобиля. Он получил название Moox, образованное от слов Mobile и Box. Концепт-кар обладает трансформируемым салоном и огромным дисплеем информационно-развлекательного комплекса.