Выходцев из Средней Азии подозревают в планировании теракта в Швеции и финансировании террористов

Уроженцы бывших южных советских республик, по данным полиции, приобретали химические вещества для массовой атаки, а также отправляли деньги боевикам запрещенной во многих странах, включая Россию, террористической организации ИГИЛ.

Шесть граждан Узбекистана и Киргизии в возрасте от 30 до 46 лет якобы прибыли в королевство для совершения преступной деятельности. Пятерых из них задержала шведская полиция в ходе спецоперации в Стрёмсунде, а один до сих пор остается на свободе. Об этом 28 декабря сообщает издание The Local.

По версии следствия, мужчины хранили большие объемы химикатов, которые могли быть использованы для совершения теракта. Ранее издание Dagens Nyheter со ссылкой на очевидцев сообщило, что стражи правопорядка изъяли почти 15 контейнеров из дома задержанных.

В сотрудничестве с еще тремя неизвестными они также наладили канал финансирования боевиков в Сирии.

Суд над предполагаемыми террористами состоится в январе. Все задержанные отрицают свою вину.

По крайней мере один из них, по данным полиции, имел связи с 39-летним гражданином Узбекистана Рахматом Акиловым, который является основным подозреваемым в совершении теракта в Стокгольме в апреле 2017 года.