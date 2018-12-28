Путин час обсуждал с президентом Финляндии по телефону Арктику, Азовское море и ядерное вооружение

Президент Финляндии Саули Ниинистё и Владимир Путин провели 28 декабря телефонные переговоры. Беседа, инициатором которой стала финская сторона, длилась около часа. Об этом сообщили в канцелярии финского президента.

Лидеры обсудили «актуальные вопросы Арктического совета и Совета Европы, ситуацию в Азовском море и контроль за ядерным вооружением». Кроме того, Путин и Ниинистё поздравили друг друга с наступающим Новым годом. Затронули ли президенты задержание гражданки РФ в Финляндии по просьбе США, в канцелярии не уточнили.

В пресс-службе Кремля также заявили, что Путин и Ниинистё обсудили график двусторонних встреч в следующем году.

Ранее сообщалось, что Финляндия в период своего председательства в Совете Европы, как надеется МИД РФ, разрешит вопрос с членством России в организации и возращением российским парламентариям права голоса к маю 2019 года. Также Финляндия намерена собрать международный Арктический форум.