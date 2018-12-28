Компенсации получат пострадавшие в ДТП с поездом пассажиры маршрутки. Среди них – 3-летний мальчик

Реабилитацию пассажиров маршрутного автобуса К-491, попавшего вчера в ДТП на железнодорожном переезде в Кудрово, взяло на особый контроль управление по транспорту Ленинградской области. Об этом 27 декабря «Фонтанке» сообщили в пресс-службе областного правительства.

«По нашей инициативе перевозчик предоставит дополнительную компенсацию всем пострадавшим. Эта сумма будет прибавлена к страховой выплате, предусмотренной обязательным страхованием ответственности официального перевозчика. В больнице организовано постоянное дежурство, чтобы в случае необходимости быстро подвезти необходимые медикаменты либо обеспечить транспортировку людей», – рассказали в ведомстве. Для родственников пострадавших работает горячая линия, телефон: 8-904-635-55-03.

Четверо пострадавших сейчас находятся на лечении. По данным «Фонтанки», в Александровскую больницу были доставлены женщины 1951 и 1997 годов рождения с травмами, ушибами и сотрясением в удовлетворительном состоянии, а также мужчина 1988 года рождения в состоянии средней степени тяжести – с сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и переломом голени со смещением. 3-летний мальчик, вероятно, сын пострадавшего мужчины, попал в больницу имени Раухфуса в состоянии средней степени тяжести: у него медики диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, автотравму, закрытый перелом большеберцовой кости со смещением.

Напомним, днём 27 декабря на границе Невского района Санкт-Петербурга и Кудрово (Ленинградская область) столкнулись тепловоз и маршрутка №491.

В ГИБДД и ОЖД считают, что водитель ехал на красный сигнал. На записи момента столкновения видно красный сигнал, когда маршрутка выезжает на пути. Водитель маршрутки, житель Петербурга, утверждает, что перед ним переезд проезжал легковой автомобиль, запрещающего сигнала светофора он не видел, а локомотив начал движение, когда тот уже был на путях.

Очевидцы также говорят о выезде на красный. «В другой группе оставила комментарий девушка, которая ехала на этой маршрутке. Пишет, что водитель игнорировал и сигналы машиниста, и крики пассажиров о приближающемся поезде», – пишут в «ДТП и ЧП».

По информации «Фонтанки», за год водителя штрафовали за нарушения ПДД 9 раз. На момент аварии в салоне находилось 10 пассажиров. Видеорегистратор в микроавтобусе не работает, системой ГЛОНАСС и тахографом он не оборудован.

Из-за ДТП переезд был закрыт более 3 часов. К 18 часам 27 декабря движение восстановили.