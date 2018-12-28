«Парашютист» Быков вышел из колонии. Его отпустили условно-досрочно

Бывший начальник ГУ МВД по Северо-Западу Виталий Быков отбыл наказание по делу о «золотых парашютах». Свободу ему подарила лояльность Госдумы.

Как стало известно «Фонтанке» 28 декабря, Быкова выпустили из исправительной колонии общего режима №5 Кировской области три дня назад. За освобождением бывший генерал, лишенный звания по приговору, обращался в суд. В августе 2018 года Кирово-Чепецкий райсуд Кировской области удовлетворил ходатайство Быкова о снижении наказания в связи с применением нового закона, инициированного Госдумой. В июле 2018-го приняты поправки в 72 статью Уголовного кодекса, по которым время содержания под стражей (в СИЗО) засчитывается в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня в колонии общего режима.

Быкова задержали 13 мая 2015 года, приговор Дзержинского райсуда Петербурга вступил в силу 14 декабря 2017-го, то есть через 31 месяц. После пересчета по схеме «день за полтора» – 46 месяцев. К обращению Быкова в Кирово-Чепецкий суд срок наказания уже превысил 4,5 года из семи назначенных по приговору. Он получил право на условно-досрочное освобождение, подал ходатайство в конце ноября, и 12 декабря 2018 года судья Андрей Пантюхин его удовлетворил. Скорее всего, администрация ИК-5 УФСИН Кировской области дала Быкову положительную характеристику, отметила исправление осужденного и отсутствие дисциплинарных взысканий. Экс-генерал вышел раньше на 2 года 1 месяц и 12 дней.

Виталий Быков признан виновным в том, что, находясь в должности начальника ГУ МВД по Северо-Западу, совершил служебный подлог, растрату и покушение на мошенничество. При расформировании ведомства в 2014 году приближенные генерала получили премии 19,5 млн рублей за выполнение особо сложных и важных заданий, хотя большинство награжденных занимали штабные кресла. Вместе с Быковым были осуждены его заместитель полковник Александр Монастыршин, начальник тыла ГУ МВД Иван Лозюк, финансист Светлана Шастова и главный бухгалтер Ирина Бурханова.