Банк России выпустит монеты в честь 75-летия освобождения Ленинграда от блокады

Банк России 9 января выпускает в обращение серебряную монету номиналом 3 рубля и монету из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей, посвященные 75-й годовщине освобождения Ленинграда от фашистской блокады, сообщается на сайте регулятора 28 декабря.

На оборотной стороне трехрублевой монеты изображена центральная часть монумента героическим защитникам Ленинграда на площади Победы на фоне силуэта Исаакиевского собора и салюта в честь снятия блокады. Тираж монеты – 3 тысячи штук.

На обороте второй монеты номиналом 25 рублей изображен мемориал "Разорванное кольцо". Монета выпускается тиражом 5 миллионов штук.