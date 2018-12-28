Финляндия не получала от США запрос об экстрадиции задержанной россиянки Миры Тэрада

Запрос на экстрадицию из Финляндии в США гражданки России Миры Тэрада, которая была задержана в аэропорту Хельсинки 15 декабря, властям Финляндии ещё не поступал. Об этом сообщает Yle со ссылкой на следователя Центрального бюро расследований KRP Ритву Санттила.

Как пояснила Санттила, запрос об экстрадиции должен быть сделан в течение 30—40 дней с момента задержания. Для предоставления дополнительных документов из Вашингтона установлен срок до 29 января 2019 года, уточнили в Посольстве РФ в Финляндии. Затем решение о выдаче или освобождении примет Верховный суд и Минюст. Если США не предъявят доказательства вины задержанной россиянки вовремя, её отпустят, сказала представитель KRP.

Консульский сотрудник встречался с задержанной, посольство России находится в контакте с финскими властями и оказывает необходимую консульскую помощь.

Гражданка РФ Мира Тэрада 1988 г.р. была задержана в аэропорту Хельсинки-Вантаа, поскольку она значилась в списке разыскиваемых Интерполом. Так называемое «красное уведомление» пришло из Вашингтона. С 2013 по 2016 год она, тогда ещё будучи Оксаной Вовк, жила в США. Именно этот период и указан как время совершения преступлений, в которых подозревают россиянку — это контрабанда наркотиков и отмывание денег. Пока Мира Тэрада находится в изоляторе временного содержания в городе Вантаа. Свою вину она отрицает.

По словам Санттила, ежегодно Финляндия получает 5—7 запросов от США об экстрадиции.

Так, например, российского хакера Максима Сенаха Финляндия задержала в 2015 году, после чего россиянин был депортирован в США и осуждён на 4 года. Это был своего рода показательный процесс для киберпреступников всего мира.