Евросоюз продлил антироссийские санкции ещё на шесть месяцев из-за «отсутствия прогресса реализации минских соглашений»

Европейские санкции против России будут продлены ещё на 6 месяцев – до 31 июля 2019 года. Решение совета ЕС 28 декабря появилось в официальном журнале Евросоюза. «21 декабря 2018 года Совет продлил экономические санкции в отношении специфических секторов российской экономики до 31 июля 2019 года», – говорится в заявлении Совета.

Решение объясняется тем, что «никакого прогресса реализации минских соглашений нет». Оно вступит в силу 29 декабря. Договорённость о продлении ограничительных мер была достигнута главами государств и правительств Евросоюза на саммите 13 декабря. В основу лёг отчёт канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона о «прогрессе в ходе выполнения минских соглашений».

ТАСС утверждает, что специфика отчётов состоит в том, что вся ответственность за выполнение соглашений ложится на плечи России. А вот саботаж Киевом своих обязательств странные ЕС игнорируют.

Экономические санкции против России вступили в силу 31 июля 2014 года после гибели над Донбассом малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17. С тех пор они продлеваются раз в полгода в неизменном виде. В марте 2015 года саммит ЕС принял решение, что санкции могут быть отменены только после реализации минских соглашений.