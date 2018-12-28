Смольный выбрал дату открытия трех новых станций метро на фиолетовой линии

Участок метро от станции «Международная» до станции «Южная» станет доступным для пассажиров до 27 мая 2019 года. Именно эта дата фигурирует в качестве плановой даты ввода участка в официальном ответе от комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) для помощника депутата Оксаны Дмитриевой Павла Швеца.

Кроме того, ведомство рассказывает, что по состоянию на 26 декабря ОАО «Метрострой», которое по госконтракту занимается строительством подземки, не погасило аванс на сумму 1,8 млрд рублей. За отставание от графика к компании будут применены штрафные санкции. Станции метро «Проспект Славы», «Дунайская» и «Южная» должны были открыться 20 декабря 2018 года, но этого не произошло. По истечении 7 дней Смольный мог расторгнуть контракт с компанией, но Александр Беглов заявил, что не будет этого делать, чтобы погасить 480 млн рублей долгов «Метростроя» по зарплате перед своими рабочими, которые под конец года начали устраивать голодовки и забастовки.

Как объясняли и в городском правительстве, и в компании «Метрострой», одной из ключевых проблем стало то, что контракт на строительство был заключен по заниженной цене. Первоначально стоимость соглашения, одобренная Главгосэкспертизой, должна была составить 34,5 млрд рублей, однако в последний момент правительство уменьшило эту цифру на 30%, до 25,9 млрд рублей. Впоследствии уже в 2018 году Смольный в два захода увеличил цену контракта до 33,9 млрд рублей, но это не помогло компании уложиться в срок.