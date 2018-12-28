Пашинян и Путин не договорились о цене на газ

Москва и Ереван не договорились о цене на газ. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян после переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Видеообращение политик опубликовал в Facebook.

«У нас нет окончательного решения о цене на газ. Но у меня оптимистический настрой, и я надеюсь, что мы достигнем желаемого результата, по крайней мере, обойдемся без нежелательных развитий», — сказал он.

Пашинян отметил, что вопрос цен на газ является «чувствительным» для российско-армянских отношений и его обсуждения продолжатся «в рабочем порядке».

Встреча Путина и Пашиняна прошла в четверг, 27 декабря, в Москве.

Договор о поставках российского газа в Армению истекает 31-го декабря 2018 года. Если стороны не придут к новому соглашению, то договор автоматически продлится с сохранением старой цены. Компания «Газпром Армения», которая принадлежит российскому «Газпрому», получает газ по цене 150 долларов за тысячу кубометров, а жители Армении платят 285 долларов за тысячу кубометров.