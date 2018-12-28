Сирийская армия заняла стратегически важный город Манбидж. Его не могли поделить Турция и США

Подразделения сирийской армии вошли в крупное поселение к западу от реки Евфрат, судьбу которого долгое время решали турецкие и американские военные. Теперь над Манбиджом установлен флаг Сирии.

Армия правительственных сил вошла в населенный пункт в 85 км от Алеппо утром в пятницу, 28 декабря. Об этом сообщает агентство Sana со ссылкой на заявление генштаба.

Манбидж был освобожден о сил запрещенной во многих странах, включая Россию, террористической организации ИГИЛ в 2016 году. Долгое время до июня 2018 года США и Турция не могли согласовать вывод курдских вооруженных формирований. Турция считает курдский Демократический союз террористами. Таким образом Манбидж стал единственным крупным городом к западу от Евфрата, который не находился полностью под турецким контролем.