За шутливый пост о друге пользователь «ВКонтакте» признан виновным в экстремизме. Его отлучили от Интернета

В Петербурге в призывах к экстремизму признан виновным пользователь «ВКонтакте» Владимир Рязанцев, неудачно назвавший своего друга антифашистом.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 28 декабря Невский районный суд огласил приговор Рязанцеву по делу о публичных призывах к экстремистской деятельности. По статье 280 УК ему назначили наказание два года условно с тем же испытательным сроком и лишили на два года права заниматься деятельностью, связанной с поиском, получением, передачей информации с использованием Интернета.

Пост о друге Рязанцев оставил на своей странице в 2014 году. Они почитали, обсудили, посмеялись и забыли. В 2017 году сотрудница Центра «Э» ГУ МВД Петербурга и области Анастасия Фроловская составила рапорт об обнаружении признаков преступления, а Следственный комитет возбудил уголовное дело.

В прениях прокуратура просила отправить Рязанцева в колонию на три года. Защита – прекратить дело в связи с малозначительностью. Приговор будет обжалован.