Президент упростил получение российского гражданства

Президент России подписал закон, который позволяет ему определять те категории иностранцев, кому паспорта выдадут в упрощенном порядке.

Изменения в законодательстве позволят принимать в гражданство РФ людей, проживающих в местах с неспокойной общественно-политической и экономической обстановкой, а также в странах, находящихся в состоянии войны или конфликта. Закон 28 декабря был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Упрощенные правила будут применяться также к тем, что хочет переехать в Россию по программе добровольного переселения соотечественников.

Напомним, в октябре Владимир Путин заявил, что страна заинтересована в переселении соотечественников. Кроме того, новая миграционная политика предусматривает возвращение «миллионов» русских и русскоязычных граждан. На саммите G20 российский лидер также пообещал либерализацию пребывания граждан Украины в России и получения ими паспортов РФ. В июне Путин призвал упростить порядок получения вида на жительство для иностранцев.

Помимо этого, президент РФ неоднократно подписывал указы о предоставлении гражданства иностранцам «вне очереди». Так, в 2013 году актер Жерар Депардье без проволочек получил паспорт РФ, а в 2018-м россиянином стал боец без правил Джеффри Уильям Монсон.