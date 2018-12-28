Путин подписал закон о штрафах за участие детей в митингах. Теперь за одну акцию можно наказывать трижды

Президент РФ Владимир Путин утвердил административную ответственность за вовлечение детей в оппозиционные шествия. Новые меры позволяют штрафовать, отправлять на обязательные работы или под арест до месяца.

Документ 28 декабря опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Закон добавляет к статье 20.2 КоАП часть 1.1. Первое «вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния» грозит штрафом до 50 тысяч рублей, арестом до 15 суток или сотней часов обязательных работ.

Для «рецидивистов» штраф возрастает до 300 тысяч, обязательные работы — до 200 часов, а отправить в ИВС могут уже на 30 суток.

Депутаты «Единой России» внесли законопроект на рассмотрение в Госдуму в октябре, 18 декабря он прошёл третье чтение. Разработать поправки к КоАП толкнула майская акция навальнистов «Он нам не царь». Юристы, вместе с «Фонтанкой» прочитавшие документ, объяснили, что решение наказывать за «вовлечение несовершеннолетних» может стать поводом сразу для трёх наказаний за один и тот же митинг.