«Ростех» рапортует, что сэкономил полмиллиарда бюджетных рублей на чемпионате мира по футболу

Совместная работа Министерства цифрового развития, федерального казначейства и госкорпорации «Ростех» позволила сэкономить 515,5 миллиона рублей бюджетных средств при реализации госконтракта на создание ИКТ-инфраструктуры чемпионата мира по футболу в 30 городах. Об этом сообщает сайт госкорпорации 28 декабря.

При изначальной оценке стоимости проекта в рыночных ценах на 14,7 млрд рублей, утверждённый бюджет госконтракта составил 10,9 миллиарда. Финальная стоимость проекта – 10,4 млрд.

По данным структуры Сергея Чемезова, факт экономии подтверждён проверками профильных ведомств, а снижение трат на телекоммуникационное обеспечение мундиаля «стало возможным благодаря использованию высокотехнологичных решений российского производства и жестким конкурсным процедурам при приобретении продукции и услуг субподрядчиков».

Впервые в истории ЧМ были обеспечены телетрансляции в формате Ultra HD. Была построена инфраструктура связи с суммарной пропускной способностью в 200 Гбит/с для каждого стадиона. Чемпионат посмотрело рекордное количество зрителей – 3,6 млрд человек – более половины населения планеты в возрасте от четырех лет.

«Была эффективно организована ИКТ-поддержка чемпионата мира, который, по мнению FIFA, стал лучшим за всю историю его проведения», – сказал замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Пак.

Всего в сетях ИКТ-инфраструктуры было сделано 2,8 млн звонков, на стадионах было передано почти 5 млн минут голосового трафика, суммарный объем данных, переданных со стадионов, превысил 262 терабайта, что равняется размеру 175 тыс. фильмов, уточняет «Ростех».

Отметим, что госкорпорация регулярно подвергается критике за себестоимость своей продукции. Рассказывая о новых разработках, «Ростех» далеко не всегда делится со СМИ информацией о себестоимости изделий.

В начале 2018 года официальные власти оценивали суммарные бюджетные траты на инфраструктуру чемпионата в 480 млрд руб. Летом аналитики McKinsey подсчитали, что всего на подготовку мундиаля потрачено 1,2 трлн рублей. Из них 630 млрд – вложения в строительство и реконструкцию стадионов и аэропортов.