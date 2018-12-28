Ступени Главного храма Вооруженных сил России построят из трофейного оружия вермахта, не имеющего исторической ценности
Уникальную немецкую технику времён Великой Отечественной войны не будут использовать для строительства Главного храма Вооруженных сил России. Под переплавку пойдёт вооружение, не представляющее исторической ценности. Об этом 28 декабря заявил официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.
«Речь идет о стрелковом оружии, боеприпасах и отдельных элементах артиллерийского и бронетанкового вооружения. Никакой уникальности, исторической, а теперь уже и военной ценности в них нет», — цитирует военного чиновника ТАСС.
Ранее глава оборонного ведомства Сергей Шойгу рассказал, что трофейная немецкая техника времен Великой Отечественной войны будет переплавлена на ступени Главного храма Вооруженных сил России, который строится в подмосковной Кубинке.
Справка:
Главный храм ВС РФ будет возведен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Идея получила благословение патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Храм станет духовным, учебно-методическим и просветительским центром для военнослужащих, православных священников и граждан России. На его территории разместится выставочная экспозиция, посвященная истории становления Российского государства и вооруженных сил. Храм будет иметь несколько престолов, центральный будет назван в честь главного христианского праздника – Воскресения Христова, остальные будут посвящены небесным покровителям видов и родов вооруженных сил.