Ступени Главного храма Вооруженных сил России построят из трофейного оружия вермахта, не имеющего исторической ценности

Уникальную немецкую технику времён Великой Отечественной войны не будут использовать для строительства Главного храма Вооруженных сил России. Под переплавку пойдёт вооружение, не представляющее исторической ценности. Об этом 28 декабря заявил официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

«Речь идет о стрелковом оружии, боеприпасах и отдельных элементах артиллерийского и бронетанкового вооружения. Никакой уникальности, исторической, а теперь уже и военной ценности в них нет», — цитирует военного чиновника ТАСС.

Ранее глава оборонного ведомства Сергей Шойгу рассказал, что трофейная немецкая техника времен Великой Отечественной войны будет переплавлена на ступени Главного храма Вооруженных сил России, который строится в подмосковной Кубинке.