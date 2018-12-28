Петербургский «губернатор 24 часа» Дмитрий Михальченко приговорен к реальному сроку за контрабанду алкоголя

Басманный суд признал виновным Дмитрия Михальченко в контрабанде алкоголя и приговорил его к 4 годам 7 месяцам колонии. Теперь его ждет дело о создании преступного сообщества.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Басманного суда, 28 декабря судья Елена Ленская переквалифицировала обвинение в преступлении, предусмотренном частью 3 статьи 200.2 УК «Контрабанда алкоголя организованной группой», на менее тяжкий состав (часть 2), признала Михальченко виновным и назначила ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 7 месяцев общего режима.

Ближайший помощник предпринимателя по холдингу «Форум» Борис Коревский приговорен к пяти годам колонии, уточнил «Фонтанке» Игорь Решетников. Он признан виновным в контрабанде и мошенническом хищении 40 тысяч долларов. Как установил суд, Коревский взял деньги у совладельца компании «Контрейл Северо-Запад» Анатолия Кинздерского якобы для подкупа таможенников, чтобы вызволить задержанную партию алкоголя. Ранее Киндзерский заключил сделку со следствием и получил условный срок за соучастие в контрабанде. Груз для ресторанной группы Михальченко оформлялся на «Контрейл Северо-Запад».

Сомелье Алексей Мищенко, искавший алкоголь на европейских аукционах, признан соучастником и приговорен к трем годам условно.

Бывший владелец холдинга «Форум» и бенефициар порта Бронка Дмитрий Михальченко задержан в марте 2016 года в Петербурге и этапирован в Москву. В настоящее время ему предъявлено обвинение в организации преступного сообщества по делу о хищениях на реконструкции президентской резиденции в Ново-Огарево. Фигурантом также является генерал-лейтенант ФСО Игорь Васильев. Считается, что Михальченко создал свой бизнес не без покровительства спецслужбы.