Каршеринговые ДТП в Петербурге: один нырнул в Славянку и двое выступили против такси

«ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

Как минимум трижды за последние часы в Петербурге в аварии попадали каршеринговые автомобили.

Утром 28 декабря в реке Славянке очевидцы из группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» увидели «Хёндэ Солярис», лежащий вверх колёсами на льду.

Серьёзное ДТП случилось минувшим вечером на Воздухоплавательной улице. Столкнулись арендованная машина и такси. Как пишут в «ДТП и ЧП», виноват пользователь каршеринга, за что женщина-очевидица даже ударила его по голове пару раз, когда он вылез из салона.

«Погибших нет, а вот водитель «Ланоса» пострадал сильно. Чем смогли, помогли, перемотали ему голову (от удара о стойку череп треснул). Кровь чуть остановили порошком соответствующим. Вытаскивать не стали, хоть он и просил, мало ли что с внутренностями и костями. Но чувак живой, даже разговаривал с нами. Дождались скорую, передали в руки специалистов и уехали, – рассказывает Макс. – Разговор постоянно поддерживали с ним. Он даже телефон свой взял, сам номер брата набрал, а уже я с его братом пообщался, объяснил ситуацию, дал адрес ДТП».

Версия развития событий следующая (как всё было на самом деле, выясняет ГИБДД). «Рено»-каршеринг, который ехал в сторону Лиговского, на повороте не справился с управлением, и его понесло на встречку, а там ехал таксист с пассажиром на «Ланосе». Столкновение полулобовое-полубоковое. В «Рено» у водилы ни царапины, ни повреждений, а вот в «Ланосе» повезло меньше, хорошо, что подушка сработала. Может, если был бы пристегнут, голову не разбил, хотя судить сложно. Пассажир-женщина в «Ланосе» повредила только правую ногу. Ушиб сильный был, нога опухла, я ее посмотрел, но из-за сильной гематомы непонятно, есть перелом или нет», – пишет Макс.

Ещё одна такая пара, такси и каршеринг, встречали ночь на перекрёстке проспектов Маршала Блюхера и Лабораторного.

Такси и каршеринговые машины настолько часто попадают в аварии, что горожане уже давно смеются над этим: «Штуку в пари выиграл. Спорил на каждый день упоминания в новостях».

Часто водителями оказываются молодые люди, например на днях 19-летняя девушка врезалась в будку охраны у «Газпром Арены». Летом полиция поймала школьника, который катался на каршеринговых машинах, купив фальшивые аккаунты в Интернете.