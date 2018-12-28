Лукашенко прилетит к Путину

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 29 декабря совершит рабочий визит в Россию, рассчитывает провести переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского лидера.

"Президент Александр Лукашенко 29 декабря совершит рабочий визит в Россию. В Москве президенты двух стран продолжат разговор по актуальным вопросам белорусско-российского сотрудничества, которые стороны подробно обсудили в разных форматах на встрече в Кремле 25 декабря", – говорится в сообщении.

Во вторник первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов заявил, что президенты России и Белоруссии на встрече 25 декабря договорились о сближении позиций двух стран по вопросу налогового маневра в российской "нефтянке" и ценообразовании на газ, для чего будет создана рабочая группа. Силуанов воздержался от ответа, удалось ли сторонам договориться по компенсации Белоруссии убытков от налогового маневра, на которых настаивает Минск.

Как сообщалось, белорусская сторона обеспокоена последствиями для национальной экономики налогового маневра в нефтяной отрасли РФ. Белоруссия импортирует нефть из России беспошлинно. В результате отмены в РФ экспортных пошлин на нефть стоимость российской нефти для Минска пропорционально вырастет. Это радикально снизит рентабельность нефтепереработки в Белоруссии. Кроме того, в условиях единого таможенного пространства с РФ Белоруссия также будет вынуждена отменить экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты.