На проспекте Науки освятили храм Тихвинской иконы Божией Матери

фото предоставлено ГК «РосСтройИнвест»

23 декабря, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий освятил храм на проспекте Науки и возглавил в нем Божественную литургию.

В ходе официальной части владыка подарил новому храму икону святителя Николая Чудотворца, а настоятель и благотворители храма были награждены медалью святого апостола Петра.

«Люди этот храм ждали с большой надеждой, – рассказывает настоятель Евгений Палюлин. – И Слава Богу, храм построили. В храм войдёт порядка 700 человек. Большая благодарность, низкий поклон тем людям, которые помогли. Компания «РосСтройИнвест» подарила нам цоколь. Есть ещё благотворители, частные лица, без которых было бы очень сложно построить этот храм. Событие очень значимое для нашего города».

Чтобы храм появился, верующие жители «Гражданки» обращались за помощью к чиновникам и бизнесменам. И не смотря на неутилитарный характер постройки, город выделил землю. А представители крупных строительных компаний помогли с возведением здания. Группа компаний «РосСтройИнвест» одна из первых откликнулась на просьбу, выделила ресурсы и приступила к строительству. Новый храм получился действительно народным, а всех желающих посетить службу, не смогло вместить даже новое здание.

«Этот приход уже давно существует, он больше тысячи человек, – объясняет председатель совета директоров холдинга «РосСтройИнвест» Фёдор Туркин. – Встал вопрос о строительстве нового храма. То есть, храм есть небольшой деревянный, такой душевный, такой классный, но он не может реализовать потребности прихода, и отец Евгений обратился к петербуржцам. И не только к петербуржцам, вплоть до первого лица нашей страны, руководства города. Так получилось, что это обращение одним из первых попало к нам, и мы внесли немалый вклад. Мы построили фундамент, цоколь и наши ребята курировали строительство храма, пока не начались отделочные работы. Вклад весомый, и я горжусь тем, что мы «росстройинвестовцы» здесь поработали на славу».

Для «РосСтройИнвеста» социальные проекты не в новинку. Именно они возвели неподалеку новую инфекционную больницу «Боткина север» в Полюстрово. Создали новый корпус для Мариинской больницы. А в собственных жилых комплексах традиционно ведут активную социальную работу по созданию досуга и места для общения жителей. Храм на Гражданке, еще один яркий пример неравнодушного отношения строителей к жителям Петербурга. И эта позиция, кажется, находит живой отклик в сердцах горожан.

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