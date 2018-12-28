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Город
28.12.2018 12:26
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Вместо ДК им. Горького Смольный купил детсады и поликлинику. Беглов посетовал, что профсоюзы отказываются подарить городу Дом культуры

Город мог выкупить у Ленинградской федерации профсоюзов ДК Горького за счет сэкономленных на оптимизации средств, но власти предпочли приобрести у застройщиков 11 объектов инфраструктуры. Об этом 28 декабря в ходе выездного осмотра детского сада в Московском районе рассказал врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

По словам главы города, за счет оптимизации расходов бюджета появились дополнительные средства. При этом к врио губернатора обратились депутаты регионального парламента с просьбой принять меры по выкупу ДК им. Горького на площади Стачек.

«Предстоял выбор: либо ДК им. Горького выкупить за 650 млн, либо 10 детских садов и одну поликлинику. Мы решили с членами правительства в первую очередь выкупить социальные объекты, чтобы детишки наши пошли в школы, детские сады, могли лечиться, а с ДК будем разбираться», – объяснил Беглов.

«Я профсоюзам сказал, что город готов принять его в подарок. Мы его отремонтируем и сделаем хороший современный ДК. И будут туда члены профсоюза бесплатно ходить на все концерты. Или в крайнем случае должны цену снизить как минимум в 2,5 раза. Потому что членам профсоюза тоже нужны детские сады, школы, больницы, поликлиники. Они же тоже живут где-то, и в новостройках в том числе. Поэтому профсоюзам тоже надо подвинуться, как минимум с ценой»,  – подчеркнул Александр Беглов.

Врио губернатора добавил, что более предпочтительный вариант — согласие Ленинградской федерации профсоюзов подарить Дом культуры городу. По его данным, вложить в ремонт ДК предстоит порядка 2 млрд рублей. «Сколько на эти 2 млрд можно выкупить детских садов и поликлиник? Поэтому обращение обращением, а деньги — деньгами», – заключил Беглов.

Осенью врио губернатора уже отказал парламентариям в выкупе ДК, объяснив, что лишних 650 млн рублей в городской казне нет. Депутаты Заксобрания Петербурга обращались с просьбой выкупить ДК им. Горького у профсоюзов еще к прошлому градоначальнику Георгию Полтавченко.

 

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