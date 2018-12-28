Билборды остаются на местах. Суд признал итоги конкурса на размещение наружной рекламы в Петербурге законными

Арбитражный суд московского округа отменил решение нижестоящей инстанции и таким образом утвердил правоту комитета по печати Петербурга в споре с ФАС об итогах торгов на размещение наружной рекламы. Как следует из картотеки, решение было принято 24 декабря.

Судебные тяжбы, связанные с торгами по наружной рекламе, тянутся в Петербурге не первый месяц. Конкурс на размещение рекламы на улицах города власти объявили в прошлом году. На торги выставили право на десятилетнюю аренду 8,5 тысяч конструкций за 9,4 млрд рублей. Претензии к конкурсной документации нашлись у ФАС. Ведомство сочло требования к заявкам участников конкурса антиконкурентными и потребовало от Смольного устранить нарушения. Комитет по печати обжаловал решение ФАС, но подвел итоги конкурса, не став дожидаться решения суда. Антимонопольщики, в свою очередь подали встречный иск, потребовав признать итоги торгов незаконными и отменить их.

Оба дела рассматривались параллельно и весы Фемиды несколько раз качались в разные стороны. Так, слушая дело комитета против ФАС, суд сначала решил в пользу ответчика, но во второй и третьей инстанциях победа осталась за Смольным.

Претензию ФАС к комитету суд отклонил в первой инстанции, но апелляционная склонилась в пользу антимонопольщиков. Таким образом сложилась правовая коллизия: вопрос, соответствуют торги закону или все же нет, суд рассмотрел в рамках двух параллельных процессов, решения по которым исключали друг друга.

Кассационная инстанция окончательно подтвердила правоту комитета по печати. А значит отмена итогов торгов и снос установленных билбордов Северной столице не грозят.