Представленный Путиным гиперзвуковой комплекс «Авангард» прошел три удачных теста. Теперь он поступит на вооружение

Новейшая российская разработка окажется на вооружении армии РФ после удачных запусков, последний из которых был совершен 26 декабря. Об этом рассказал вице-премьер России, имея в виду гиперзвуковой комплекс «Авангард».

«Третьи испытания <...> подтвердили основные заявленные характеристики, и в прошлом году на упреждение мы заключили серийный контракт», – цитирует 28 декабря Юрия Борисова ТАСС.

По его словам, программа испытаний гиперзвукового комплекса завершена, что позволяет поставить «Авангард» на вооружение в срок.

Последний запуск испытательной ракеты был проведен по поручению президента Владимира Путина. Запущенный в Оренбуржье летательный аппарат поразил цель на Камчатке. Глава государства подчеркнул, что система – это «гарант безопасности на десятилетия вперед». Ранее он выразил мнение, что подобное оружие в ближайшие годы вряд ли появится в другой стране. Разработчик российских баллистических ракет Юрий Соломонов также высоко оценил новинки, отметив, что эффективность американской ПРО чрезвычайно низка.

Напомним, что во время послания Федеральному собранию весной 2018 года президент России Владимир Путин представил, среди прочего, гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» и гиперзвуковой летательный блок «Авангард».