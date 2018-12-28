Выходные 29–31 декабря: как встретят Новый год в разных городах Финляндии

В Хельсинки еще можно успеть закупиться подарками на рождественских ярмарках. А если вы решили встретить Новый год в Суоми, запоминайте, где гулять, смотреть салют и куда отвести отпрысков, чтобы они успели повеселиться до того, как начнётся праздник для взрослых.

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В субботу синоптики обещают в Финляндии от минус двух до плюс двух градусов Цельсия, снег выпадет во всех регионах страны за исключением западных районов. В воскресенье осадков не ожидается. В понедельник, 31 декабря, резко похолодает – до минус 13-15 градусов, но вместе с морозом в Суоми придёт и солнце.

За новогодними подарками еще можно успеть отправиться 29 декабря на Xmas Garage в Хельсинки. По адресу Алексантеринкату, 11, найдутся украшения, одежда, предметы интерьера, свечи, косметика и книги. До 6 января покупателей ждут на TRE Christmas Market (Кескускату, 3), где представлены более 150 финских брендов. До 9 января будет работать ярмарка в парке Эспланады возле фонтана Хавис Аманды. Там продаются сувениры, деликатесы, товары ручной работы и горячий глинтвейн.

В новогоднюю ночь в столице Финляндии центром праздника станет Сенатская площадь. В 17 часов начнется развлекательная программа для детей. Представление от Maria Baric Company объединит огненное шоу, цирковые, танцевальные и музыкальные номера. В 17:30 состоится фейерверк – специально для тех, кто в полночь уже будет видеть сны.

Старт вечерней программы для взрослых будет дан в 22:00. В течение часа для собравшихся будет звучать музыка от DJ Orion, а в 23:00 начнется праздничное шоу с выступлениями финских артистов, поздравлением мэра Хельсинки и новогодним салютом в полночь. Трансляцию праздника можно будет увидеть на большом экране на Рыночной площади, а также по ТВ на канале YLE1.

В Лаппеенранте праздничные гулянья устроят уже в 19:00 на площади Сатаматори. В 2019 году будут отмечать 370-летие города, поэтому льдом и огнем в порту напишут «Lappeenranta 370». В 20:00 состоится фейерверк для детей, а в 23:30 начнутся проводы старого года, к полуночи зазвучат церковные колокола, а затем новый год встретят праздничным салютом под музыку Сибелиуса.

В Иматре веселиться будут с 19 до 20 часов на площади Инкериаукио около порогов Иматранкоски, праздничная программа завершится салютом. А главный подарок ждет жителей и гостей города 1 января, когда в 14:00 состоится Шоу порогов, из-за ремонта спуск воды на Иматранкоски давно не радовал зрителей.

В Коуволе 31 декабря в 18:00 состоится факельное шествие с участием пожарной охраны Куусанкоски. В 19:00 праздничная программа, главным номером которой станет выступление цирковой школы Bravuuri, начнется в Куусанкоскитало (Kymenlaaksonkatu 1), в 20:00 во дворе этого здания устроят фейерверк. В 23:40 праздничные гулянья пройдут на площади Кансалайстори, где споет мужской хор, а в полночь там можно будет полюбоваться салютом.

В Тампере новогодний салют под названием «Бриллианты в небе» устроят в 21:50 в районе Ратина (Ratinan suvanto).

В Турку детский праздник начнется в 15:00 в парке Купиттаанпуйсто, там же в 18:00 устроят для детей фейерверк. А новогодний салют в 20:00 состоится в Вариссуо.

В Рованиеми праздничные гуляния с огненным шоу, музыкой и поздравлениями от городской администрации будут организованы с 23:00 до 23:45 на площади перед Ратушей (Hallituskatu, 7). В полночь наступление нового года озарит праздничный фейерверк, которым удобнее всего любоваться с берега реки Кемийоки возле отеля Pohjanhovi.

Виктория Трифонова, "Фонтанка.ру"