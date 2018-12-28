Медведев подготовит празднование юбилея Петра I

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев возглавил оргкомитет по подготовке к празднованию 350-летия со дня рождения Петра I, которое будет отмечаться в 2022 году.

"Образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования 350-летия со дня рождения Петра I и утвердить его состав", – говорится в распоряжении правительства, опубликованном в пятницу на официальном портале правовой информации.

Согласно распоряжению, председателем оргкомитета будет премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, заместителем председателя – глава Минкультуры Владимир Мединский. Всего в оргкомитет вошли более 30 человек, в том числе – спикеры Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, министр науки и высшего образования Михаил Котюков и министр просвещения Ольга Васильева, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов и главы ряда других регионов, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, генпрокурор Юрий Чайка, глава СВР Сергей Нарышкин, возглавляющий также Российское историческое общество; ректор МГУ Виктор Садовничий, гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский и другие.

Региональным органам власти и органам местного самоуправления рекомендовано принять участие в подготовке и проведении празднования.

В октябре текущего года президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2022 году 350-летия со дня рождения первого российского императора, "учитывая большое значение реформ Петра I для истории России".