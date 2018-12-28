Видео подтвердило: водитель маршрутки в Кудрово ехал на красный. Поезд снёс автомобиль

Видеозапись аварии на железнодорожных путях в областном посёлке в Кудрово опубликовали пользователи социальных сетей 28 декабря. Камеры запечатлели момент встречи грузового состава и маршрутки: красный сигнал светофора не остановил водителя общественного транспорта.

На кадрах видно, как на пути въезжает легковой автомобиль, за ним следует маршрутка. В это время машинист поезда даёт предупреждающий сигнал, светофор горит красным. Легковушка успевает проскочить, а маршрутку сносит грузовой состав. Удар приходится в бок, машину разворачивает на 180 градусов.

Владелец компании «Никкос» со ссылкой на водителя рассказывал «Фонтанке», что мужчина не заметил запрещающего сигнала. Происшествие, по его словам, могло произойти из-за неработающего светофора. При этом 58-летний маршрутчик, по данным нашего издания, только за прошедший год получил девять штрафов, большая часть из них – за нарушение скоростного режима.

Столкновение маршрутки и грузового состава произошло 27 декабря, неподалеку от грузовой станции Нева. Пострадали четверо, в том числе ребенок, все – пассажиры 491-й маршрутки, они получили легкие травмы.