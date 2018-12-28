Продажи новых машин в Петербурге выросли за 11 месяцев на 16%. В ноябре дилеры установили трехлетний рекорд

За 11 месяцев 2018 года в Петербурге было продано 143 589 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 16% больше, чем за аналогичный период 2017 года, подсчитали эксперты агентства «Auto-Dealer-СПб».

Только в ноябре дилеры реализовали 14 993 машины, что является рекордом месячных продаж за последние три года. По сравнению с ноябрем 2017 года продажи выросли на 11%.

Второй месяц подряд самое большое количество автомобилей продано дилерами KIA – 2216 (рост в два раза по отношению к ноябрю прошлого года). Лидер петербургского авторынка – Hyundai – вновь показал отрицательную динамику продаж.

По прогнозу «Auto-Dealer-Спб», по итогам всего года темпы роста спроса на новые авто снова превысят 15%. «При этом до своего исторического максимума городскому авторынку пока далеко – показатель нынешнего года на 25% меньше рекордного, установленного в 2012 году», – заявил генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин.

Доля Петербурга в общем объеме продаж новых машин в России по итогам января – ноября 2018 года составила 8,8% (для сравнения, за 11 месяцев 2017 года – 8,6%).