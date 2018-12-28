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Город
28.12.2018 11:52
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Александр Беглов: «Это безобразие, что перед Новым годом метростроевцы не получают зарплату»

Смольный пока что не будет расторгать контракты с «Метростроем», городские власти работают над тем, чтобы сотрудники компании получили зарплату. Об этом 28 декабря сообщил врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

«Занимаемся «Метростроем», ситуация не очень простая. Это наследие, которое мы получили на сегодняшний день, и с этим наследием нужно разбираться. Это безобразие, что перед Новым годом простые метростроевцы не получают заработную плату. «Метрострой» накопил огромное количество долгов, поставил и себя в сложное положение, и нас в том числе, и горожан. Сейчас мы ведем переговоры с налоговой инспекцией, судом, судебными приставами, чтобы разблокировать соответствующие счета. Вчера первые рабочие получили на карточку заработную плату. Мы будем планомерно заниматься этим», – рассказал Беглов.

Он добавил, что первоочередная задача — выплатить долги по зарплате, и город в этом поможет. Когда вопрос с зарплатами будет урегулирован, власти и менеджмент компании сядут за стол переговоров. Градоначальник подчеркнул, что расторгать контракты с компанией Смольный пока не планирует, ведь тогда более 2 тысяч человек останется на улице.

Напомним, что под конец года из-за задержанных более чем на 2 месяца зарплат на разных объектах метростроения рабочие начали устраивать забастовки и голодовки. По последним данным, «Метрострой» за сентябрь — ноябрь задолжал своим сотрудникам около 480 млн рублей.

О расторжении контрактов Беглов заговорил в контексте срыва сроков строительства трех новых станций метро фиолетовой линии. Метро в Купчино должно было начать работать 20 декабря, но этого не произошло. В соответствии с условиями контракта, в случае срыва Смольный имеет возможность расторгнуть соглашение по истечении 7 дней. В соответствии с дополнительным соглашением, новый дедлайн – 31 мая 2019 года.

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