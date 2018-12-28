Минтранс одобрил идею штрафовать за превышение уже на 10 км/ч

Министерство транспорта РФ поддержит возврат штрафов за превышение скорости более чем на 10 км/ч. Глава ведомства Евгений Дитрих одобрил идею снизить существующий сейчас нештрафуемый порог в 20 км/ч вдвое, отметив, что это повысит дисциплину на дорогах и снизит число нарушений.

«Думаю, что Минтранс будет поддерживать снижение нештрафуемого порога до +10 км/ч к существующему ограничению скорости. В конце концов, мы четко понимаем, что все участки, по которым есть возможность, расчет, экспертное мнение по повышению скорости движения, (по ним. – Прим. ред.) возможность ее поднять существует», – цитирует главу Минтранса «Коммерсантъ».

Власти регионов могут увеличить разрешенную скорость на городских магистралях непрерывного движения. А владельцы внегородских магистралей могут обратиться в региональную комиссию по безопасности движения, которая решит, можно ли повысить скорость на указанной дороге.

В других странах, отметил Дитрих, нештрафуемый порог обычно или отсутствует, или составляет 5 км/ч, максимум – 10 км/ч.

На заседании правительственной комиссии по безопасности дорожного движения в начале декабря МВД и Минтрансу поручили разработать предложения по возвращению штрафов за превышение скорости на 10-20 км/ч. Сделать это министерства должны к 1 марта 2019 года.

Ранее в ГИБДД РФ рассказали, что самым частым нарушением ПДД в 2018 году стало превышение скорости на 20–40 км/ч. В январе – ноябре инспекторы вынесли за него 81,3 миллиона постановлений. Только в Москве снижение нештрафуемого порога может принести 50 миллионов рублей дополнительных штрафов с камер ежегодно.