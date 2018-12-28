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Общество
28.12.2018 11:45
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Синод РПЦ анонсировал создание новых церковных структур за рубежом

Создание за границей новых церковных единиц обсудит Священный синод Русской православной церкви на последнем в этом году заседании. Мероприятие началось утром 28 декабря в Москве. Также патриарх Московский и всея Руси Кирилл анонсировал рассмотрение кадровых вопросов.

«У нас достаточно обширная повестка дня, которая предполагает завершение многих тем, которые мы изучали в последнее время, – цитирует главу РЦП ТАСС. – Некоторые вопросы коснутся деятельности синодальных учреждений, нам нужно будет подумать о решении значительного количества кадровых вопросов».

Также предстоятель отметил, что в связи с изменениями в церковной структуре «появляется необходимость создания новых церковно-административных единиц в дальнем зарубежье». 

Напомним, в середине ноября стало известно, что Москва направила священника в Турцию, на каноническую территорию Константинопольского патриархата. Служит тот в историческом русском посольском храме в Стамбуле. На первое богослужение 11 ноября пришли генконсул Андрей Подъёлышев, сотрудники дипведомства, а также россияне, живущие в Стамбуле и окрестностях.

Необходимость в священнике РПЦ возникла в связи с тем, что верующие больше не могут причащаться в приходах Константинопольского патриархата. 

Справка:

15 декабря по окончании объединительного собора в Киеве Порошенко объявил о создании Украинской поместной православной автокефальной церкви. Ее предстоятелем - митрополитом Киевским и всея Украины - избран Епифаний Думенко.

Ему 6 января 2019 года на Фанаре после сослужения божественной литургии Вселенский патриарх Варфоломей передаст томос об автокефалии. Епифаний заявил, что до этого момента церковь не будет принимать никаких весомых решений.

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