Синод РПЦ анонсировал создание новых церковных структур за рубежом

Создание за границей новых церковных единиц обсудит Священный синод Русской православной церкви на последнем в этом году заседании. Мероприятие началось утром 28 декабря в Москве. Также патриарх Московский и всея Руси Кирилл анонсировал рассмотрение кадровых вопросов.

«У нас достаточно обширная повестка дня, которая предполагает завершение многих тем, которые мы изучали в последнее время, – цитирует главу РЦП ТАСС. – Некоторые вопросы коснутся деятельности синодальных учреждений, нам нужно будет подумать о решении значительного количества кадровых вопросов».

Также предстоятель отметил, что в связи с изменениями в церковной структуре «появляется необходимость создания новых церковно-административных единиц в дальнем зарубежье».

Напомним, в середине ноября стало известно, что Москва направила священника в Турцию, на каноническую территорию Константинопольского патриархата. Служит тот в историческом русском посольском храме в Стамбуле. На первое богослужение 11 ноября пришли генконсул Андрей Подъёлышев, сотрудники дипведомства, а также россияне, живущие в Стамбуле и окрестностях.

Необходимость в священнике РПЦ возникла в связи с тем, что верующие больше не могут причащаться в приходах Константинопольского патриархата.